Надія Войцишин до 2014 року проживала на Луганщині, однак через агресію РФ переїхала з сім'єю на Волинь. У 2020 році, коли дівчині було 22 роки, вона вирішила захищати Україну зі зброєю в руках.

Війна завжди приносить великі втрати. Цього разу на фронті загинула військовослужбовиця Надія Войцишин, яка у 22 роки кардинально змінила своє життя і вирушила захищати Україну. Вона свого часу була змушена покинути дім через війну. Про трагічну звістку написали на сторінці Любомльської міської територіальної громади в соціальній мережі Facebook.

Йдеться про дівчину 1998 року народження — Надію Войцишин. Вона загинула 30 березня поточного року в районі населеного пункту Тарасівка Запорізької області.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблої, поділяємо з вами біль від непоправної втрати та схиляємо голови у глибокому скорботі. Дякуємо нашій захисниці за подвиг, відданість українському народові, стійкість і патріотизм! Вічна і світла пам'ять Войцишин Надії Сергіївні!" — йдеться в повідомленні.

На фронті загинула молода дівчина, яка у 22 роки стала на захист України Фото: Facebook

Втрати на фронті: ким була Надія Войцишин

Учасниця Facebook-групи "Волонтерська допомога Любомль Волинь" Катерина Демянчук також висловилася про втрату. Виявилося, що загибла дівчина народилася в місті Попасна Луганської області, проте 2014 року, після початку російської агресії на Донбасі, сім'я переїхала в західну частину країни — у місто Любомль. Там Надія Войцишин уже закінчувала школу і будувала життя заново.

"Після закінчення школи вступила на педагогічний факультет у місті Рівне, паралельно навчалася також на військовій кафедрі. Хоча в рідному місті на той час стало спокійніше, вирішила залишитися в західній частині України, бо жила, надихалася, любила все, що стосувалося українського. Надію цікавило все — обряди, традиції, звичаї, поезія, культура, бо Україна була коханням її життя", — йдеться в повідомленні.

На фронті загинула молода дівчина, яка у 22 роки стала на захист України Фото: Facebook

У 2020 році, ще до початку повномасштабної війни, дівчина прийняла рішення стати частиною ЗСУ. У неї була мрія жити в сильній, вільній і незалежній Україні, як каже авторка публікації, тому вирішила діяти сама.

У 2022 році вона вийшла заміж і її чоловік також сьогодні захищає країну. Пара мріяла жити разом до глибокої старості, завести дітей, а після війни в планах було зіграти гучне весілля, про яке так мріяла загибла дівчина. Вона навіть купила сукню для майбутнього заходу.

"Тепер ця сукня весільна, разом із вишитою сорочкою, чекають на свою наречену, щоби бути вкладеними до труни, і супроводжувати в останню дорогу... Надя служила зі своїми побратимами нарівні, мала звання капітана (впевнена, такі звання просто так не надаються). Надя була мила, красива, ніжна, тендітна для свого коханого. Хочеться, щоб пам'ять про неї залишилася такою, якою вона була сама — світла, сонячна, усміхнена", — підсумувала Катерина Демянчук.

Нагадаємо, 20 березня повідомлялося, що на фронті, евакуюючи поранених, загинула бойова медикиня Анастасія "Троя". За словами військовослужбовицi ЗСУ Дани Ніки, загибла дівчина пішла служити відразу після початку повномасштабної війни. Тепер за неї обіцяють помститися противнику.