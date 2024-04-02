"Повітряний щит України має бути посилений": Кулеба закликав Нідерланди надати Patriot

Керівник МЗС України поінформував нідерландських представників стосовно посилення російського повітряного терору, включно з інтенсивним використанням окупантами балістичних ракет.

Повітряний щит України необхідно суттєво посилити, зокрема додатковими комплексами та ракетами до систем Patriot. Про це заявив керівник МЗС України Дмитро Кулеба у сервісі мікроблогів Х.

Він розповів, що розпочав візит до Нідерландів із зустрічі з Ганке Брюїнс Слот, своєю голландською колегою. Вони обговорили сьогоднішню конференцію "Відновлення справедливості для України", яка відбулася в Гаазі. Учасники наголосили на тому, що варто робити конкретні кроки для забезпечення справедливості за російські злочини.

Кулеба розповів, що поінформував нідерландських представників стосовно посилення російського повітряного терору, включно з інтенсивним використанням окупантами балістичних ракет. З його слів, необхідно посилити, зокрема додатковими комплексами та ракетами до систем Patriot.

"Я вдячний Ханке та Нідерландам за потужну підтримку та внесок у захист України та всієї Європи", – повідомив він.

Patriot в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США ще не відправляли до України системи Patriot, а робили це інші держави. Він наголосив на тому, що 5-7 цих систем від США могли б розблокувати небо для індустрії, посилити роботу українських військових та забезпечити навчальний процес в школах. З його слів, кошти — 1,5-2 млрд доларів — виділялися на ці системи та снаряди до них, але самі комплекси прибули до України з різних держав.

Експерт розповів, що Україна може не отримати ракет для Patriot без допомоги США. Росія протягом останніх днів суттєво посилила ракетні атаки по Україні на тлі інформації стосовно вичерпання ракет для ППО. Олександр Мусієнко не виключає, що російські окупанти "хочуть перевірити" інформацію західних медіа, яка стосується ймовірного вичерпання в України запасів зенітних перехоплювачів до кінця місяця.

Нагадаємо, 30 березня стало відомо, що НАТО розгорне систему Patriot у Литві на кордонах із РФ. Система протиповітряної оборони пробуде на територію Литви декілька тижнів, доки триватимуть спільні навчання Литви та Нідерландів навчання, заявили в оборонних відомствах двох країн.