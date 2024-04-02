Через втрати: ЗС РФ перекидають важку техніку в Криму, — Атеш (фото)

За даними підпілля, окупанти переміщують техніку на південь України для поповнення втрат після ударів українських FPV-дронів.

Партизани зафіксували переміщення великогабаритної військової техніки з боку Російської Федерації з регіону Азовського моря в напрямку міста Джанкой. Ворожі сили спрямували її в напрямку Херсонського регіону. Про це повідомляє рух опору"Атеш".

Розвідники з числа партизанів отримали інформацію про переміщення зазначеної військової техніки у зв'язку з необхідністю компенсувати втрати, яких зазнали внаслідок атак українських безпілотних літальних апаратів із фото- та відеооглядом.

"Завдяки нашим агентам з угруповання військ "Дніпро" нам стало відомо, що російська армія зазнає втрат у техніці, зокрема легко броньованій", — ідеться в повідомленні.

Сили опору зазначають, що ці втрати повною мірою не заповнюються через відсутність потрібної кількості техніки, готової для виконання бойових завдань.

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Нагадаємо, 28 березня в "Атеш" заявили, що Збройні сили Російської Федерації готуються до відбиття атак українських диверсійно-розвідувальних груп у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Зокрема противник вирішив розмістити БМП на береговій лінії оборони.

Також 21 березня "Атеш" повідомляло, що військовий штаб охороняє патруль тільки з чотирьох осіб. Однак після заколоту Євгена Пригожина на його території з'явилася група швидкого реагування.