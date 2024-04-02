"Ми готуємося до війни": Лукашенко заявив про озброєння армії Білорусі

За словами Лукашенка, Білорусь нікому і нічим не загрожує, оскільки білорусам не потрібні чужі землі, проте країна повинна готуватися до війни, тому ведеться необхідна підготовка.

Білорусь не хоче воювати, але необхідна підготовка та озброєння військових підрозділів цієї країни проводиться в посиленому режимі. Про це під час поїздки в Гродно заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру — готуйся до війни" — не я це придумав. Це дуже правильно сказано", — заявив Лукашенко.

За його словами, у країні триває необхідна підготовка відповідних підрозділів, у війська постачають різні види озброєнь і техніки.

"Адже ми зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас абсолютно різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та іншого, збільшують витрати на ударні озброєння. А ми тут дві третини бюджету регіону спрямовуємо на соціальну сферу. Ми хочемо побудувати своє мирне майбутнє. Ми налаштовані тільки на творення", — сказав Лукашенко.

Політик також зазначив, що Білорусь нікому нічим не загрожує.

"Нам не треба комусь погрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам цю дай бог обробити", — акцентував Лукашенко.

Нагадаємо, 26 березня Олександр Лукашенко поговорив із командувачем Північно-Західного оперативного командування Олександром Науменком. Політик поцікавився, чи зможе військовий утримати Сувалкський коридор за допомогою своїх військ.

Цього ж дня Лукашенко заявив, що будь-які провокації на кордоні мають жорстко каратися, а всі порушники — знищуватися, оскільки ті нібито розуміють тільки силу.