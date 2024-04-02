Катував українців на Запоріжжі: сину начальника охорони Януковича "світить" 15 років
28-річний чоловік курував фільтраційний табір в Кам’янсько-Дніпровці. За його наказом людей били і душили, а він імітував страту затриманих.
Син начальника охорони експрезидента України Віктора Януковича став агентом ФСБ і катував українців. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.
28-річний чоловік організував незаконне затримання українців, проведення обшуків їх особистого майна та допитів із застосуванням фізичного насильства та імітацією розстрілу.
Затриманих людей привозили до захопленого Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції в Запорізькій області. Там могли утримувати до сотні людей.
"Він організував усі тортури. За його наказом мене били і душили. Він імітував мою страту і розповідав, що прийдуть дві дивізії чеченців і мене зґвалтують…", — розповідає 51-річна мешканка Запоріжжя, яку затримували окупанти.
Також вона розповіла, що перервах між тортурами окупант змушував її зізнаватися перед камерами російських ЗМІ, що вона допомагала ЗСУ.
На цей час правоохоронці встановили 67 подібних випадків. 42 з цих людей перебувають зараз на території РФ.
Куратору Кам’янсько-Дніпровського фільтраційного табору від російського ФСБ оголошено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, що передбачає до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що Комісія ООН 15 березня у звіті описала поводження з військовими в декількох місцях позбавлення волі в Росії. Українські захисники зазнавали фізичного та сексуального насильства.
Раніше повідомлялося, що псковські десантники катували українських військовополонених.