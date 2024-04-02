Катував українців на Запоріжжі: сину начальника охорони Януковича "світить" 15 років

28-річний чоловік курував фільтраційний табір в Кам’янсько-Дніпровці. За його наказом людей били і душили, а він імітував страту затриманих.

Син начальника охорони експрезидента України Віктора Януковича став агентом ФСБ і катував українців. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

28-річний чоловік організував незаконне затримання українців, проведення обшуків їх особистого майна та допитів із застосуванням фізичного насильства та імітацією розстрілу.

Затриманих людей привозили до захопленого Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції в Запорізькій області. Там могли утримувати до сотні людей.

"Він організував усі тортури. За його наказом мене били і душили. Він імітував мою страту і розповідав, що прийдуть дві дивізії чеченців і мене зґвалтують…", — розповідає 51-річна мешканка Запоріжжя, яку затримували окупанти.

Фото: Нацполіція

Також вона розповіла, що перервах між тортурами окупант змушував її зізнаватися перед камерами російських ЗМІ, що вона допомагала ЗСУ.

На цей час правоохоронці встановили 67 подібних випадків. 42 з цих людей перебувають зараз на території РФ.

Куратору Кам’янсько-Дніпровського фільтраційного табору від російського ФСБ оголошено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, що передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Комісія ООН 15 березня у звіті описала поводження з військовими в декількох місцях позбавлення волі в Росії. Українські захисники зазнавали фізичного та сексуального насильства.

Раніше повідомлялося, що псковські десантники катували українських військовополонених.