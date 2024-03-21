Відбили нирки, ноги, селезінку: окупанти закатували полоненого морпіха з Бердянська (фото)

Військовий потрапив у полон під час оборони Маріуполя. Він перебував у виправній колонії в Тульської області в РФ де українських захисників катували струмом та шокером і били палицями.

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У російському полоні окупанти до смерті акатували 31-річного морпіха з Бердянська Павла Божка. Він потрапив до виправної колонії у Тульській області після оборони Маріуполя. Рідні до останнього сподівались, що Павло повернеться живим, але торік їм повернули його тіло. Про це "Суспільному" розповіла його мама Оксана Ямпольська.

Поставив перед фактом "Я піду служити"

Павло Божко народився 13 червня 1992 року в Бердянську. Тут він закінчив школу, вивчився на бухгалтера, а 2021 року пішов служити до ЗСУ за контрактом.

Він мріяв одружитися та хотів дітей.

"Він прийшов, перед фактом поставив: "Я піду служити". От і все. Мені діватися були нікуди. Плакала, звісно", — розповідає Оксана Ямпольська.

Павло служив у 501-му окремому батальйоні 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, яка дислокувалася в Бердянську, а на початку повномасштабної війни брала участь в обороні Маріуполя.

Морпіх Павло Божко

Жінка говорить, що з сином вони зідзвонювалися, але він не говорив їй, що перебуває на "нулі". Востаннє вона говорила з ним 23 березня 2023 року.

"Ми з ним довго розмовляли. У мене тоді було якесь передчуття, що я з ним розмовляю востаннє, чую голос. Я не знаю чому, але, може, якось материнське серце, може, інтуїція. Ми з ним так довго розмовляли. Він каже: "Мамо, поговори зі мною!", я кажу: "Сину, ну звісно!". Він мені ніби напуття давав: "Бережи себе". Хвилин десь 40 я з ним розмовляла", — згадує жінка.

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Вона додає, що син її постійно заспокоював, що у них не стріляють, а дружини товаришів по службі їй часто переказували вітання від сина.

Серед полонених побачила сина

4 квітня 2022 року російські ЗМІ опублікували відео з українськими полоненими. Серед них Оксана Ямпольська побачила свого сина Павла. У листопаді жінка отримала звістку від сина від полоненого, якого обміняли.

"Він сказав, що мій син перебуває у виправній колонії суворого режиму № 1 Тульської області в місті Донський в Росії. Насправді то концентраційні табори, де катують і струмом, і шокером, і палками. Тоді мені хлопець сказав, що Павлу відбили ноги, у нього м'ясо від кості відходить, і він не ходить", — говорить Оксана.

Оксана Ямпольська на мітингу родичів військовополонених

В січні 2023-го Оксана отримала трагічну звістку про сина від іншого військового, який звільнився з полону. Він розповів, що 1 січня 2023-го року Павло помер.

"Він зі мною зідзвонився й сказав, що 31 грудня, тобто на новий рік, Пашу відвезли. Я кажу: "А що з ним?" Він каже: "Він поплив психічно". Павло був 4 місяці в карцері — з травня по серпень 2022 року. А там були голод, холод — пекло. Павло сильно схуд. Він був 1,92 м і 93 кг — його половина залишилася. Павла забрали з камери й відвезли в якусь лікарню, де він першого січня помер", — розповідає Оксана.

У карцері на стіні Паша надряпав "Мамуля, я тебе люблю"

Жінка каже, що сину відбили нирки, ноги, селезінку, і є докази, що його били шокером та допитували струмом Жінка зв'язалася з військовим Олексієм Анулею, який повернувся з полону, то він їй розповів докладно, що було з її сином.

"У карцері на стіні Паша надряпав, прощаючись зі мною: "Мамуля, я тебе люблю… Мене забере Бог… Я не витримаю це… Моє серце не витримає це". Коли його з карцеру винесли в камеру, він був лежачий труп. Ось такі муки та страждання переніс. Нашим хлопцям росіяни казали: "Ви згниєте у наших в'язницях". Вони не міняють 501 батальйон два роки, азовців не міняють", — говорить жінка.

Оксана Ямпольська із сином

Тіло повернули після співпадіння ДНК

13 грудня 2023 року жінці зателефонували з Києва і повідомили, що є розбіжність із ДНК, тож повідомили, що робитимуть повторне.

"У грудні мені повідомили про співпадіння ДНК, і що будуть робити повторне. У лютому сказали, що співпадіння 99,9%, приїжджайте на впізнання. І я поїхала. Я побачила шрам у нього від апендициту, одного зуба не було. У мене є фото і докази, що це він. Тіло Павла передали в Покровськ 22 березня 2023 року без одягу, в простирадлі", — каже жінка.

Поховали Павла Божка в Дніпрі. Він був єдиною дитиною Оксани.

Нагадаємо, що псковські десантники катували українських військовополонених. Росіяни оприлюднили відео, на якому катують українських військових у зруйнованому спортзалі на Донеччині. Бійцям зав'язали очі та стріляли у повітря.