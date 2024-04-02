Такого, як було 24 лютого, вже 1000% не буде: полковник ЗСУ про наступ ЗС РФ на Київ

За словами колишнього командира 72-ї ОМБр Олександра Вдовиченка, українській стороні вдалося підготувати необхідні позиції оборони на ділянках, де міг би спробувати просунутися противник. Водночас, нікому невідомо, які у Кремля плани.

Дедалі частіше з'являються розмови про те, що російські окупанти мають намір розпочати новий масштабний наступ, який може зачепити навіть і Київ. На цю тему висловився полковник ЗСУ та екскомандир 72-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Олександр Вдовиченко в інтерв'ю "Еспресо".

Уже 2 роки минуло з моменту, як українським захисникам вдалося відбити російське вторгнення на півночі та звільнити частину регіонів від окупації. Зокрема йдеться про Київську область, де після відходу росіян було зафіксовано безліч злочинів.

"У боях за Київ відбулися мільйони героїчних вчинків, про які ми ще не знаємо. Про це будуть написані тисячі книг, зняті сотні фільмів. І кожен, хто бився тоді за Київ, бився сьогодні заради завтра. Тоді не можна було говорити "я", його просто не було. Були десятки тисяч "я", які склалися в одне потужне, суцільне "ми", — каже Олександр Вдовиченко.

Окремо полковник висловив свою думку з приводу того, чи можливий повторний наступ противника на Київ, Харків або будь-який інший обласний центр, який для них у пріоритеті. Наразі ніхто не знає, що в голові в російського президента Володимира Путіна і які в нього є плани щодо України. Водночас, варто бути готовим до провокацій.

"Навіть дивлячись його (Путіна, — ред.) відео рік або півтора року тому, видно, що він був пониклий. Зараз, після "виборів", він розпрягся і став нарваний. Росіяни змінили свою риторику і наративи. Те, що вже такого не буде, як це було 24 лютого, — це тисяча відсотків. Адже по всій смузі, де ворог може здійснити наступ, уже є підготовлені позиції, є підрозділи, військові частини. Але що може надумати божевільний?" — підсумував Олександр Вдовиченко.

Нагадаємо, 1 квітня повідомлялося, що офіцер ТРО оцінив імовірність нового наступу РФ на Київ. За словами капітана Олексія Фандецького, це дуже важливе завдання для противника, тому не можна виключати цей сценарій.

31 березня повідомлялося, що начальник української розвідки Кирило Буданов також відповів, чи буде наступ на Київ. На його думку, слова французького президента Еммануеля Макрона про загрозу російського просування є "припущенням". Наразі в прикордонні Білорусі не зосереджено достатньо ворожих ресурсів.