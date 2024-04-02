ЗС РФ призупинили штурми біля Купʼянська: до чого готуються окупанти (відео)

На Купʼянському напрямку ворог припинив проводити атаки, проте здійснює велику кількість артобстрілів по українських позиціях та прикордонних населених пунктах, розповів начальник пресслужби "Сталевого кордону" Іван Шевцов.

Збройні сили Російської Федерації призупинили штурми на Купʼянському напрямку, проте найближчим часом можуть поновити наступ. Про це повідомив начальник пресслужби "Сталевого кордону" Іван Шевцов в ефірі "Суспільного".

За його словами, на Лимано-Купʼянському напрямку ситуація суттєво не змінюється протягом декількох тижнів. Проте окупанти почали активніше себе поводити на Лиманському напрямку, зокрема протягом доби здійснили вісім атак.

Натомість на Купʼянському напрямку останнім часом росіяни не проводять атак, проте здійснюють велику кількість артобстрілів по прикордонних населених пунктах та позиціях ЗСУ.

Шевцов наголосив, що окупанти не змогли здобути жодних переваг на Купʼянському напрямку. До президентських виборів росіяни намагалися захопити Куп'янськ-Вузловий, проте не вдалося. Через велику кількість втрат, ЗС РФ здійснюють поновлення і накопичення нового особового складу.

"Ми передбачаємо, що у найближчому майбутньому ворог знову поновить наступальні дії на Купʼянському напрямку, адже від своїх планів він не відмовився", — сказав Іван Шевцов.

Він додав, що протягом минулого тижня українським військовим вдалося уразити щонайменше дві одиниці бронетехніки, пʼять автівок, бліндажі та понад десять окупантів.

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Нагадаємо, 28 березня речник 15 мобільного прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов заявив, що на Лимано-Купʼянському напрямку ворог сконцентрував близько ста тисяч бійців. Проте така кількість є недостатньою для наступу на Харків.

2 квітня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що ЗС РФ можуть почати наступ у серпні або у вересні. Для цього окупантам потрібно компенсувати втрати, яких вона зазнала минулого та цього року під час операції в Донецькій області.