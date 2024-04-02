Репарації через "Дію": Федоров розповів про новий сервіс у застосунку

У застосунку "Дія" з'явився новий сервіс, який відображатиме масштаби завданих Україні збитків від російської агресії. Наразі заяви можуть подавати власники знищеної або пошкодженої нерухомості.

Українці можуть подавати заяви до міжнародного реєстру збитків через застосунок "Дія". В майбутньому ці заяви стануть основою для репарацій, які виплачуватиме Російська Федерація. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо новий важливий сервіс. Дані з міжнародного Реєстру будуть основою для майбутніх репарацій. Дія стає важливою частиною передавання й відображення масштабів збитків від російської агресії", — написав Федоров.

Він уточнив, що для того, аби скористатись сервісом спочатку необхідно буде оновити додаток. Після цього через "Дію" можна буде подавати заяви про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Міністр зазначив, що для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади.

"Далі буде можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава", — наголосив Федоров.

Наприкінці він пояснив, що Міністерство юстиції разом з USAID і проєктом TAPAS працюють над досить складним і тривалим процесом репарацій. Натомість новий сервіс у "Дії" надасть українцям можливість без зайвої бюрократії та труднощів отримати компенсацію від країни-агресора.

Нагадаємо, 2 квітня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про введення суворих обмежень на використання терміналів Starlink Збройними силами Росії.

1 квітня в інтерв'ю виданню Welt Федоров заявив, що у 2024 році в Україні суттєво зріс показник виробництва дронів дальньої дії, якщо порівнювати з минулим роком.