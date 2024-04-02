Не прибули до військомматів майже 30 тисяч: ТЦК в Чернівецькій області порахували ухилянтів

5 тисяч військовозобов’язаних не з'явилися до ТЦК після повідомлення, тому про це сповістили поліцію, і їх оголошено в розшук.

В Чернівецькій області через неявку до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголошено в розшук понад 5 тисяч чоловіків. Про це Еспресо.Захід розповіла начальниця служби зв'язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук.

Вона додала, що йдеться про тих військовозобов'язаних, яких оповістили працівники ТЦК, а також роботодавці, чи інші уповноважені особи.

Також майже 30 тисяч військовозобов’язаних, дані яких внесені до електронного реєстру "Оберіг", не прибули до військкоматів для уточнення своїх даних або для проходження військової служби.

"Тож військовослужбовцям доводиться проводити оповіщення і нагадувати громадянам, що захист Вітчизни є конституційним обов'язком. Понад 80 відсотків військових, які здійснюють оповіщення, переведені до ТЦК та СП з бойових частин", – наголосила вона.

У ТЦК закликали громадян з повагою ставитися до працівників ТЦК і до того, що мобілізаційні заходи тривають заради захисту держави від агресора.

Нагадаємо, що правоохоронці можуть доставляти ухилянтів від мобілізації до ТЦК та СП для зʼясування обставин та складання адміністративного протоколу.

Раніше повідомлялося, що у Львові жінка-майор ТЦК помилково списала з обліку 17 офіцерів запасів, що дозволило їм виїзд за кордон.