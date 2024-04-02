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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Найвищий показник": ЗСУ за місяць знищили майже 1000 артсистем РФ, — Міноборони (фото)

Тетяна Зарембо
Фото: Генштаб ЗСУ | Росіяни щомісяця збирають "гарний врожай" своїх втрат

Як зазначають у відомстві, місячні втрати артсистем росіян у березні виявилися найвищими за весь час повномасштабного вторгнення в Україну.

Міністерство оборони поінформувало про те, що протягом березня 2024 року Збройні сили України знищили 976 російських артилерійських систем. Про це оборонне відомство повідомило в офіційному телеграм-каналі.

"Це — найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення. Вражаючий результат роботи українських воїнів", — зазначено у релізі.

Фото: Міноборони України

Загалом втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року по 2 квітня 2024 року орієнтовно становлять:

  • близько 443 660 особового складу;
  • 6998 танків;
  • 13 350 бойових броньованих машин;
  • 11 112 артилерійських систем;
  • 1023 РСЗВ;
  • 744 засобів ППО;
  • 347 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 8779 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2058 крилатих ракет;
  • 26 кораблів/катерів;
  • 1 підводний човен;
  • 14 783 автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1832 спецтехніки.

Поганим березень виявився для росіян і на Чорному морі — один корабель затонув, чотири пошкоджено. Про це у телеграм-каналі повідомили Сили оборони півдня України:

  • затонув — сторожовий корабель "Сергій Котов";
  • пошкоджені — три ВДК "Костянтин Ольшанський", "Ямал", "Азов", розвідувальний корабель "Іван Хурс".
Фото: Сили оборони півдня

Фокус писав 2 квітня, як, за інформацією британської розвідки, Росія обманом захищає техніку від атак — малює силуети військової техніки на базах, аеродромах тощо.