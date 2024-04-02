"Найвищий показник": ЗСУ за місяць знищили майже 1000 артсистем РФ, — Міноборони (фото)
Як зазначають у відомстві, місячні втрати артсистем росіян у березні виявилися найвищими за весь час повномасштабного вторгнення в Україну.
Міністерство оборони поінформувало про те, що протягом березня 2024 року Збройні сили України знищили 976 російських артилерійських систем. Про це оборонне відомство повідомило в офіційному телеграм-каналі.
"Це — найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення. Вражаючий результат роботи українських воїнів", — зазначено у релізі.
Загалом втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року по 2 квітня 2024 року орієнтовно становлять:
- близько 443 660 особового складу;
- 6998 танків;
- 13 350 бойових броньованих машин;
- 11 112 артилерійських систем;
- 1023 РСЗВ;
- 744 засобів ППО;
- 347 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 8779 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2058 крилатих ракет;
- 26 кораблів/катерів;
- 1 підводний човен;
- 14 783 автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1832 спецтехніки.
Поганим березень виявився для росіян і на Чорному морі — один корабель затонув, чотири пошкоджено. Про це у телеграм-каналі повідомили Сили оборони півдня України:
- затонув — сторожовий корабель "Сергій Котов";
- пошкоджені — три ВДК "Костянтин Ольшанський", "Ямал", "Азов", розвідувальний корабель "Іван Хурс".
Фокус писав 2 квітня, як, за інформацією британської розвідки, Росія обманом захищає техніку від атак — малює силуети військової техніки на базах, аеродромах тощо.