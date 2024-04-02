Ми перші в історії, хто зміг: експерт Defense Express про удари БПЛА в Татарстані (відео)

За словами військового оглядача Івана Киричевського, якщо дрони, які атакували об'єкти в Татарстані, були українськими, то вони перевершують за характеристиками "шахеди" і надають унікальну можливість вражати важливі стратегічні об'єкти для російського ВПК.

Якщо безпілотні літальні апарати (БПЛА), які завдали удару по об'єктах у Татарстані (Росія), були українськими, це свідчить про їхню технологічну перевагу над іранськими "Шахедами", які Росія регулярно застосовує для обстрілів українських міст. Про це 2 квітня в ефірі "Свобода Live" ("Радіо Свобода") заявив військовий оглядач видання Defense Express Іван Киричевський.

"Ми перші в історії, хто зробив настільки далекобійний дрон-камікадзе, що, знаєте, навіть "шахед", порівняно з тим, за рівнем складності, технологічності, він поруч не стояв. Друге — ми перші в історії з усіх супротивників Росії, хто зміг долетіти аж туди", — підкреслив експерт Defense Express.

Крім того, на думку Киричевського, такі характеристики БПЛА надають унікальну можливість вражати важливі стратегічні об'єкти для російського військово-промислового комплексу.

"У Казані, там стоїть взагалі завод, так званий КАПО, який може збирати нові бомбардувальники Ту-160, ремонтувати старі Ту-22М3. Це ж нещодавно туди Путін приїжджав політати на стратегічному бомбардувальнику", — додав Киричевський.

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Три головні висновки далекобійних ударів по об'єктах у Татарстані

Аналітики з Defence Express виокремлюють три ключові висновки з далекобійних ударів, завданих по об'єктах у Татарстані. На їхню думку, такі атаки становлять "абсолютно новий рівень". Згідно з аналізом, дальність польоту таких безпілотників явно більша, оскільки вони слідують складним маршрутом з обходом зон ППО.

"Судячи з усього йдеться про дрони, які більше відповідають за розмірами літакам малої авіації, таким, як Cessna 172. А цей бестселер у світі малої авіації має дальність під 1300 км і нести 376 кг (у гіпотетичній версії БПЛА — обидва параметри більші, бо можна зняти деяке зайве обладнання). Тобто є очевидна можливість оснастити такий дрон значно потужнішою бойовою частиною, що призведе вже до більших наслідків унаслідок ураження", — зазначають військові оглядачі.

Ще один значущий фактор, на думку експертів, полягає в тому, що БПЛА зміг подолати понад 1000 кілометрів і залишитися непоміченим.

У висновку, експерти з Defence Express вказують, що поєднання можливостей озброєння, дальності ураження і відсутності захисту на великій території в глибині Росії, починаючи від узбережжя Каспійського моря і до міст Казані та Онезького озера, відкриває абсолютно нові перспективи для атак на різні об'єкти.

Удари БПЛА по об'єктах у Татарстані

2 квітня стало відомо, що БПЛА атакували підприємства в Татарстані, на яких можуть виробляти ударні дрони типу Shahed. Представники місцевої влади підтвердили удар. Атаки зазнали підприємства в Єлабузі та Нижньокамську.

Депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов заявив, що не виключає, що безпілотник, який атакував Татарстан, міг бути запущений зі степів Середньої Азії.

У Міністерстві оборони Казахстану назвали такі твердження "інсинуаціями", спрямованими на дискредитацію країни, і закликали громадськість не реагувати на чутки, а довіряти офіційним джерелам інформації.