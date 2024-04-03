Не лише ракети та Shahed: Зеленський відреагував на масовані удари по Україні у березні (відео)

Очільник держави наголосив на важливості систем ППО, оскільки саме завдяки таким комплексам українці можуть захиститися від російського терору.

У березні РФ застосувала понад 400 ракет і 600 "шахедів" та випустила понад 3 тисячі керованих авіабомб. Харків найбільше страждає. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram повідомив подробиці.

Він зазначив, що різні міста і села України потерпають від цього терору. Особливо це стосується прифронтових територій та прикордонних громад.

"Наш Харків, більш ніж мільйонне місто, зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни", – заявив він.

Тепер російські війська застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Керівник держави наголосив на тому, що містяни щоденно страждають від наслідків ударів.

Зеленський наголосив на тому, наскільки важливими є системи ППО. Саме завдяки таким комплексам українці можуть захиститися від російського терору.

"Це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", – заявив Зеленський.

Обстріли Харкова

Війська РФ посилили обстріли Харкова і б'ють новими снарядами. Мер Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти не підійшли ближче до міста, але інтенсивно застосовують зброю більшого радіуса дії. З його слів, ціль ворога — залякати харків’ян. Він підтвердив, що ситуація для енергетики "дуже важка". Однак, з його слів, у місті "ніхто не опускає руки": пункти незламності працюють цілодобово, а у школах безплатно годують людей.

У Міненерго 31 березня розповіли, що Харків повертається до погодинних відключень світла. Згідно з оновленим графіком стабілізаційних відключень, у місті та деяких населених пунктах області з 1 по 7 квітня світла не буде по чотири години.

Нагадаємо, 2 квітня група ДТЕК прокоментувала руйнування своїх об'єктів після атак щодо пошкодженої ТЕС після атак 22 і 29 березня. Російські війська випустили 22 та 29 березня майже 200 ракет та застосували ударні БПЛА типу Shahed.