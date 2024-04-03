РФ кинула в штурм 50 одиниць техніки: як зупинили ворога з допомогою ПТУР і Javelin (відео)

Росіяни намагалися наступати в районі Тоненького, де ситуація залишається складною. Ворог продовжує тиснути, а українські бійці великими жертвами й зусиллями зупиняють противника.

Бійці з 25-ї ОПДБр з підтримкою 68-ї ОЄБр відбили штурм Збройних сил Російської Федерації західніше Тоненького Донецької області. Відповідне відео опублікували аналітики DeepState у своєму Telegram-каналі.

"Варто відмітити ефектну роботу ПТУРщиків та операторів Javelin підрозділів Сил Оборони, які зустріли к**апську техніку з десантом", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що за попередньою інформацією участь в атаці в декілька накатів брало 50 одиниць російської техніки різного виду. Частині вдалося втекти, а решта "зустріла свій кінець і здохла".

На опублікованих кадрах видно знищення до двох десятків одиниць військової техніки, що демонструє наявність ресурсів у ворога, який готовий здійснювати постійний тиск. Українські бійці завдавали влучних ударів по противнику, який намагався наступати. Після кожного влучання відбувався вибух, а в небо здіймався густий дим та вогонь.

"Під час боїв за Авдіївку, м*сковити перекинули цілу 90-ту танкову дивізію, яка зараз стирається у штурмах", — наголосили в DeepState.

Крім цього, в районі Тоненького ситуація залишається дуже складною, адже окупанти постійно тиснуть, тоді як українські військові великими жертвами та зусиллями намагаються завадити противнику досягти успіху.

Нагадаємо, 2 квітня офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, як українським військовим вдалося відбити одну з найбільших танкових атак РФ на Авдіївському напрямку. Він наголосив, що ворог щодня штурмує в районі Авдіївки.

Того ж дня бійці 3-ї ОШБр назвали втрати росіян під Авдіївкою за березень. Українцям вдалося ліквідувати повноцінну бригаду ЗС РФ.