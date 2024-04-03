Поблизу Часового Яру РФ сконцентрувала менше військ, ніж було під Авдіївкою, — Defense Express

Зараз ЗС РФ ведуть бойові дії в південній частині Іванівського. Російські окупанти пробивалися до ліній оборони навколо Часового Яру, але їх відкинули.

Поблизу міста Часів Яр на Донеччині на цей момент сконцентровано менше військ, ніж свого часу було біля Авдіївки. Про це в коментарі "Еспресо" сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, російські окупанти пробивалися до ліній оборони навколо Часового Яру, але їх відкинули.

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"Щодо ситуації навколо Часового Яру, то там противник намагається рухатися по декількох напрямках. З півночі від Богданівки та Іванівського, щоб вийти на Часів Яр з півдня, створивши два напрямки можливого оточення Часового Яру. Зараз головні зусилля росіян сконцентровані навколо і в самому Іванівському. Ворог перебуває у північній частині міста, потім йде дорога й ще є південна частина населеного пункту Іванівське", — пояснив Згурець.

За словами військового експерта, є інформація, що зараз ЗС РФ ведуть бойові дії в південній частині Іванівського. Також він зазначив, що навколо Часового Яру, який розташований на височині, є фортифікаційні споруди.

"Зараз головним є те, які сили будуть використовувати наші війська для відбиття постійних ворожих атак в Іванівському й навколо Іванівського, щоб унеможливити подальший рух просування росіян до Часів Яру. Розуміємо, що концентрація сил навколо Часового Яру не є такою великою, як свого часу була навколо Авдіївки, де було сконцентровано 80 тис. особового складу та значна кількість бронетехніки. Зараз ворог немає таких сил", — додав Згурець.

Нагадаємо, 1 квітня повідомлялося, що РФ могла зайняти панівні висоти в районі Часового Яру, а цього не можна було допускати. Позиції, які зайняли окупанти, відкривають їм оперативний простір для подальшого просування.