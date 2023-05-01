Дивні надписи: чоловік знайшов під своїм будинком моторошну секретну кімнату (фото)

Житловий будинок було збудовано в 1900 році. Чоловік прожив у ньому два роки, але тільки недавно йому довелося спуститися до підвалу, де він і знайшов кімнату, про яку ніхто знав.

Чоловік на популярному форумі Reddit розповів про те, що знайшов дивне приміщення під своїм будинком, якому понад 120 років. Про це пише The Mirror.

Житловий будинок було збудовано в 1900 році. Чоловік прожив у ньому два роки, але тільки недавно йому довелося спуститися до підвалу через проблеми із сантехнікою. Він випадково зазирнув у вентиляційний отвір і побачив там кімнату, про яку ніхто не знав. Про неї навіть не було згадок у документах.

Житлова будівля була збудована у 1900 році Фото: колаж Фокус

Коли чоловік увійшов до приміщення, він виявив газету, датовану 1987 роком, кілька зламаних стільців, каркас ліжка та деякі особисті речі. Кімната має довжину 8 метрів та ширину 3 метри.

"Я знайшов блокнот, мабуть. Їжа, хімія та якісь моторошні матеріали із сексуального виховання", — написав він.

За словами автора теми, за стіною знаходилася маленька брудна ковдра та пластикова волосінь, зарита в бруд. Також було виявлено написи, що згадують зброю якоїсь банди "R".

Чоловік знайшов дивні написи на стінах у підвалі Фото: brit

Видання зазначає, що чоловік не зміг з'ясувати призначення запечатаної кімнати, оскільки попередні власники померли.

Раніше Фокус писав, що хлопець викопав будинок під землею після сварки з батьками. У притулку є WiFi, звукові колонки та вугільна піч. Хлопець розповів про свої плани щодо розширення приміщення.

Також повідомлялося, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого нового будинку. Доступ до неї було заблоковано металевою шафою.