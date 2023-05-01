У Британії запропонували проведення "економічного Рамштайну" для підтримки України

Парламентарка з Великої Британії заявила, що санкції проти Росії не змогли завдати значної шкоди настільки, щоб країна-агресорка припинила бойові дії.

Для України потрібно організувати "економічний "Рамштайн", щоб допомогти фінансово. Про це заявила Алісія Кернс, член парламенту Британії від Консервативної партії, голова комітету у закордонних справах Палати громад, повідомляє 1 травня The Guardian.

Вона назвала захід для тих, хто бореться за свободу України". Парламентарка відреагувала на низку цифр, які свідчать про не надто результативний вплив на російську економіку. На її думку, це ознака того, що потрібен "економічний "Рамштайн", який посилить заходи стосовно економічних галузей РФ.

"Очевидно, що ми не змогли адекватно фінансово задушити військову машину Путіна", – заявила Кернс.

Зі слів британської депутатки, потрібно позбавити очільника Кремля можливості фінансувати напади на цивільне населення. Вона вважає, що це можна зробити лише у раз, якщо мобілізувати усі уряди інших держав, щоб координувати економічні та військові дії.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков відзвітував щодо підсумків "Рамштайну-11". За його словами, на німецькій авіабазі обговорюють не лише передачу Україні нової зброї, а й притягнення росіян до відповідальності за вчинення злочинів в Україні проти цивільного населення та військових. Як відомо, 21 квітня відбулася одинадцята зустріч у форматі "Рамштайн".

Також міністр оборони США Ллойд Остін 21 квітня повідомив, що в межах роботи країн у форматі Рамштайн Україні було передано зброї на понад 55 мільярдів доларів. Лише офіційний Вашингтон, за словами міністра оборони Ллойда Остіна, передав українській армії військову допомогу на 35 мільярдів доларів. Він наголосив на тому, що США пишаються прогресом та діями разом із союзниками у питані надання Україні підтримки у різних галузях, що дозволяє витримувати агресивний тиск Росії.