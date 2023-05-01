Прийняли за піратів: з яхти, що належить мільярдеру, відкрили вогонь по береговій охороні

Внаслідок інтенсивної перестрілки одного співробітника берегової охорони Ємену було вбито. Було зроблено близько 200 пострілів.

Знаменита яхта, яка колись належала голлівудським акторам Річарду Бертону та Елізабет Тейлор, потрапила у перестрілку біля берегів Ємену. Про це пише The Insider.

Охоронці 117-річної суперяхти, відомої під назвою Kalizma і що належить зараз індійському мільярдеру Ширішу Сарафу, відкрили вогонь по судну берегової охорони Ємену, прийнявши їх за піратів.

Внаслідок інтенсивної перестрілки одного співробітника берегової охорони Ємену було вбито. Було зроблено близько 200 пострілів, повідомляє Associated Press.

Видання зазначає, що Аденська затока є великим торговим маршрутом, вона також є вогнищем піратів, які здебільшого приходять із прилеглої Сомалі.

Берегова охорона Ємену відкрила вогонь у відповідь і переслідувала яхту майже годину Фото: Kalizma official website

Берегова охорона Ємену відкрила вогонь у відповідь і переслідувала яхту майже годину, поки та, нарешті, не відповіла на радіовиклик, прояснивши непорозуміння.

Співробітники правоохоронних органів заявили, що яхта поводилася "дуже підозріло", оскільки на ній були озброєні люди й вона наближалася дуже близько до єменського узбережжя.

Власник мумбайської компанії West Coast Marine Yacht Services, яка має права на яхту, наполягає на тому, що на судно напали пірати.

"Якщо це була берегова охорона Ємену, чому вони відкрили вогонь?" — сказав Аашим Монджіа в інтерв'ю AP.

Раніше Фокус писав, що на дні моря знайшли корабель часів Другої світової війни. Японське судно пролежало на глибині близько 4000 метрів з 1942 року, коли затонуло разом із 1060 полоненими.

Також повідомлялося, що дайвер Пол Дебілла показав нових жителів танкера Gulfland, який затонув у 1943 році після зіткнення з іншим кораблем. Внаслідок краху загинули 37 людей, а тепер останки сподобали безліч видів тварин.