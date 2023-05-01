Із фото Бориса Джонсона: п'яний водій показав поліції підроблене українське посвідчення (фото)

Чоловік із підробленими українським посвідченням водія за кермом автомобіля врізався в стовп у Нідерландах. Нетверезим порушником виявився 35-річний мешканець Зюйдгорна.

У нідерландському місті Гронінген поліція затримала чоловіка з підробленим українським посвідченням водія на ім'я Бориса Джонсона. Про це 1 травня інформує канал OOG TV.

У центрі населеного пункту співробітники правоохоронних структур здійснювали патрулювання. У певний момент вони звернули увагу, що автомобіль врізався в стовп. На мосту Емма поліція зупинила водія.

Спочатку він відмовився проходити дихальний тест. Згодом перевірка показала, що водій занадто глибоко зазирнув у скло та перебував за кермом у нетверезому стані. Порушником виявився 35-річний мешканець Зюйдгорна, який розташований на півночі Нідерландів.

Підроблене українське посвідчення водія на ім'я Бориса Джонсона Фото: oogtv.nl

Інспектори під час перевірки зафіксували й інший цікавий факт. У водія були підроблені водійські права на ім'я колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

"На жаль для чоловіка, ми не повірили підробленим водійським правам", — заявили в поліції.

За даними поліції, незрозуміло, як саме чоловік отримав такі документи. Водійські права поліцейські в нього вилучили.

"Доброго вечора! Ми з України!" — вказано в підробленому документі.

Нагадаємо, 21 квітня в Києві нетвереза водійка на автомобілі з пробитим колесом влаштувала перегони з патрульними. Поліцейські побачили автомобіль із пошкодженим колесом, а коли намагалися його зупинити, кермувальниця вирішила тікати. За кермом перебувала 44-річна жінка з ознаками алкогольного сп'яніння. Пройти огляд за допомогою драгера кермувальниця відмовилася.

Також на Харківщині водійка транспортного засобу нецензурно ображала співробітників поліції та погрожувала чоловіком-депутатом. Сам депутат Олександр Слюсар, якого медіа називають чоловіком водійки, запевнив українців у тому, що давно розлучений і бере участь лише у вихованні дітей.