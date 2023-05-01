Із фото Бориса Джонсона: п'яний водій показав поліції підроблене українське посвідчення (фото)
Чоловік із підробленими українським посвідченням водія за кермом автомобіля врізався в стовп у Нідерландах. Нетверезим порушником виявився 35-річний мешканець Зюйдгорна.
У нідерландському місті Гронінген поліція затримала чоловіка з підробленим українським посвідченням водія на ім'я Бориса Джонсона. Про це 1 травня інформує канал OOG TV.
У центрі населеного пункту співробітники правоохоронних структур здійснювали патрулювання. У певний момент вони звернули увагу, що автомобіль врізався в стовп. На мосту Емма поліція зупинила водія.
Спочатку він відмовився проходити дихальний тест. Згодом перевірка показала, що водій занадто глибоко зазирнув у скло та перебував за кермом у нетверезому стані. Порушником виявився 35-річний мешканець Зюйдгорна, який розташований на півночі Нідерландів.
Інспектори під час перевірки зафіксували й інший цікавий факт. У водія були підроблені водійські права на ім'я колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.
"На жаль для чоловіка, ми не повірили підробленим водійським правам", — заявили в поліції.
За даними поліції, незрозуміло, як саме чоловік отримав такі документи. Водійські права поліцейські в нього вилучили.
"Доброго вечора! Ми з України!" — вказано в підробленому документі.
Нагадаємо, 21 квітня в Києві нетвереза водійка на автомобілі з пробитим колесом влаштувала перегони з патрульними. Поліцейські побачили автомобіль із пошкодженим колесом, а коли намагалися його зупинити, кермувальниця вирішила тікати. За кермом перебувала 44-річна жінка з ознаками алкогольного сп'яніння. Пройти огляд за допомогою драгера кермувальниця відмовилася.
Також на Харківщині водійка транспортного засобу нецензурно ображала співробітників поліції та погрожувала чоловіком-депутатом. Сам депутат Олександр Слюсар, якого медіа називають чоловіком водійки, запевнив українців у тому, що давно розлучений і бере участь лише у вихованні дітей.