"Ви повинні піти": спікер Конгресу США обложив пропагандиста РФ і підтримав Україну (відео)

За словами американського політика Кевіна Маккарті, Росія має вивести свої війська з території України. США продовжать підтримувати українців, оскільки весь світ бачить військові злочини ЗС РФ.

Спікер палати представників Конгресу США Кевін Маккарті під час пресконференції в Ізраїлі заявив, що підтримує Україну та погоджується з відправкою їй озброєнь. Відео показало видання The Recount.

Репортер російського пропагандистського видання "РІА Новини" заявив, що Маккарті нібито не підтримує допомоги США Україні. На підставі цього твердження він вирішив поставити американському політику своє питання. Проте речник Конгресу засудив російське вторгнення РФ і сказав, що підтримує Україну.

"Я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною, я також не підтримую вбивство вами дітей", — сказав Маккарті.

Він також зазначив, що РФ має вивести свої війська з території України. Він заявив, що США продовжать підтримувати Україну, оскільки весь світ бачить ті безчинства, які російські війська творять з українським народом.

"Ви повинні піти. Ми продовжуватимемо підтримувати, тому що весь світ бачить те, що відбувається таким, яким воно є", — зазначив Маккарті.

Хто такий Кевін Маккарті

Американський політик, член Республіканської партії США. З 7 січня 2023 року є 55-м Спікером Палати представників Конгресу.

Нагадаємо, що представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США передали Києву майже все, що потрібно для контрнаступу. Він зазначив, що Вашингтон готує новий пакет військової допомоги, проте термінів постачання він не назвав.

Ще повідомлялося, що ексгенерал США висловився про контрнаступ ЗСУ. Колишній командувач армії США в Європі Марк Хертлінг заявив, що на українських військових чекає важка битва, проте він не думає, що це буде кінець війни.