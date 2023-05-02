Зіткнулися пів сотні авто: пилова буря в США спричинила масштабну ДТП з жертвами (відео)

Понад 30 людей були доправлені в районні лікарні в штаті Іллінойс в США з травмами, від незначних до несумісних із життям через пилову бурю. Вік пацієнтів коливався від 2 до 80 років, повідомила місцева поліція.

У США в штаті Іллінойс 1 квітня вирувала пилова буря, через що на автомагістралі 55 сталася масштабна ДТП. Внаслідок загинули щонайменше 6 людей і понад 30 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

Через пилову бурю видимість на автошляху I-55 поблизу міста Фармерсвіль наблизилася до нуля, що спровокувало ланцюгову ДТП. Приблизно від 40 до 60 легкових автомобілів і 30 комерційних транспортних засобів, враховуючи численні вантажівки з причепами, потрапили у затор, або зіткнулися.

Унаслідок чого загорілися дві великогабаритні вантажівки. Понад 30 людей були доставлені в районні лікарні з травмами, від незначних до несумісних із життям, вік пацієнтів коливався від 2 до 80 років, повідомляє поліція.

За повідомленням місцевої поліції, щонайменше шість людей загинули внаслідок аварій.

17-мильну ділянку дороги було закрито в обох напрямках на кілька годин.

Нагадаємо, що в ніч проти 19 квітня в Київській області сталася масштабна ДТП — горіли три вантажівки, внаслідок чого рух у напрямку столиці було заблоковано. Двоє людей отримали несумісні із життям опіки та померли.

У Київській області 3 квітня на Житомирській трасі сталася масштабна ДТП. Зіткнулися автобус та кілька легковиків.