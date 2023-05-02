Опинилися у пастці: у США підлітки застрягли в покинутому тунелі через повінь

Залізничний тунель Еджвотер-Фейрв'ю вважається однією з "дивних" пам'яток штату Нью-Джерсі. Підлітки хотіли дослідити покинутий підземний прохід, але опинилися в пастці через сильні дощі.

У штаті Нью-Джерсі, що в США, під час сильної зливи двоє підлітків опинилися в багатогодинній пастці у покинутому залізничному тунелі. Вони досліджували підземний прохід, коли в нього хлинула вода. Про це пише The Insider.

Рятувальні служби отримали повідомлення про те, що підлітки застрягли у тунелі в Еджвотері.

"Вони сказали, що були всередині близько двох годин. Хлопчики побачили щось цікаве в інтернеті, після чого захотіли дослідити підземний прохід", — розповів лейтенант Роберт Джейкобсен із місцевої пожежної служби.

Залізничний тунель Еджвотер-Фейрв'ю вважається однією з "дивних" пам'яток штату. Він був закритий у 1960-х роках, і відтоді з ним пов'язані всілякі місцеві міські легенди.

Видання зазначає, що коли підземний прохід наповнився водою, пожежникам довелося використати човен, щоб урятувати підлітків. За словами рятувальників, хлопці потрапили в це місце під час сильної зливи, яка викликала масштабні повені в Нью-Джерсі та Нью-Йорку.

Масштабні повені в Нью-Джерсі та Нью-Йорку Фото: Yahoo.News

Підлітків доставили в місцеву лікарню, і, як повідомляється, вони не отримали жодних травм унаслідок інциденту.

"Просто подумайте, перш ніж щось робити, особливо з огляду на погоду на вулиці", — додав Джейкобсен, повідомляє NBC New York.

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