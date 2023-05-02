Зухвале пограбування: елітний ювелірний магазин у Парижі "обчистили" серед білого дня (відео)

Двоє озброєних грабіжників увійшли до магазину та вдарили охоронця по голові. Потім їм вдалося втекти з максимальною кількістю коштовностей. Під час пограбування в магазині перебувало понад десять співробітників та кілька покупців.

У столиці Франції серед білого дня було пограбовано елітний ювелірний магазин. Втечу злодіїв було знято на відео. Про це пише The Insider.

Дизайнерський бренд Bulgari, флагманський магазин якого знаходиться на престижній Вандомській площі в центрі Парижа, став ціллю озброєних грабіжників у другій половині дня у суботу 29 квітня.

Bulgari належить компанії LVMH, її прикраси носять такі знаменитості, як Енн Хетеуей, Пріянка Чопра та Майлі Сайрус.

Поліція розслідує пограбування та розшукує підозрюваних. Вартість вкрадених речей поки що не була визначена.

На відео, знятих перехожими та опублікованих у соціальних мережах, видно, як одна людина у шоломі стоїть біля магазину з пістолетом у руках. Потім із магазину виходять ще двоє, і банда тікає на двох мотоциклах.

Це не перший випадок пограбування магазину Bulgari. У вересні 2021 року він також зазнав нападу озброєних злодіїв, які викрали коштовності на суму 11 мільйонів доларів, повідомляє The Guardian.

Один зі злодіїв був поранений у ногу поліцейськими, а потім заарештований, засуджений та ув'язнений. Двоє інших підозрюваних було пізніше заарештовано і їм також було пред'явлено звинувачення.

Раніше Фокус писав, що 78-річна жінка пограбувала банк та вибачилася перед касиром. Американку Бонні Гуч раніше вже двічі було засуджено за схожі злочини. Під час свого "нальоту" у 2020 році вона вручила касиру вітальну листівку, на якій було написано "це пограбування".

Також повідомлялося, що в Британії банда увірвалася на склад із грошима і забрала 5 млн фунтів. Злочин був ретельно спланований. Грабіжники проникли в склад, що охороняється, з готівкою, призначеною для банків і пунктів видачі грошей. Вони потрапили всередину, пристебнувши себе до днища вантажівки.