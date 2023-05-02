Монети часів Стародавнього Риму: у Румунії чоловік відшукав скарб, віком 1700 років (фото)

У схованці знаходилося 1168 срібних монет. Їм щонайменше 1700 років, і вони, швидше за все, були поховані під час військових конфліктів між Стародавнім Римом та Дакією.

У Румунії один любитель пошуку предметів із металошукачем знайшов скарб, який заховали щонайменше 1 700 років тому. Про це пише The Kansas City Star.

Скарб було виявлено під час пошуків у повіті Долж. У схованці знаходилося 1168 срібних монет часів Стародавнього Риму. Про це йдеться у пресрелізі Косміну Василя, президента ради повіту Долж.

На фотографіях показані купи потьмянілих, синьо-зелених монет. Одна з них очищена, срібляста та блискуча, сяє на тлі навколишньої купи. На ній по центру зображено фігуру, що тримає щось у кожній руці, і кільце тексту по краю.

На фотографіях показані купи потьмянілих, синьо-зелених монет Фото: Facebook/Cosmin Vasile

Видання зазначає, що сучасна Румунія за часів Стародавнього Риму була відома як Дакія, і переважно її населяли даки. Дакійське суспільство було поділено на вищий клас священників і знаті та нижчий клас солдатів, ремісників та сільськогосподарських робітників.

Даки та древні римляни ворогували один з одним. Після кількох частково вдалих конфліктів римляни здобули вирішальну перемогу над даками у 88 році н.е., зробивши їхні землі прикордонним регіоном своєї імперії. Должський повіт був частиною римської Дакії, згідно з даними Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Монетам не менше 1700 років Фото: Facebook/Cosmin Vasile

Раду Думітреску, експерт Музею Олтенії, розповів, що римські монети, подібні до знайдених у Долже, були широко поширені саме в давній Дакії. Їм щонайменше 1700 років, і вони, швидше за все, були поховані під час воєнних конфліктів.

Раніше Фокус писав, що у Польщі виявили золоті монети часів імператриці Марії Терезії. В історичному Миколайському районі, що на захід від середньовічного центру міста, археологи натрапили на неймовірну знахідку.

А також ми розповідали про Херефордширський скарб. У Британії продали вкрадений скарб за рекордний майже млрд доларів.