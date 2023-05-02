Рухався у бік Москви на високій швидкості: росЗМІ повідомили про НЛО над Твер'ю

За даними журналістів, непізнаний об'єкт, що літає, засікли на радарах, після чого оголосили сигнал "Режим". Росіяни привели до готовності ППО і навіть підняли в повітря винищувач.

У небі над російським містом Твер помітили непізнаний літаючий об'єкт. Про це у вівторок, 2 травня, повідомляє російське медіа SHOT.

За даними журналістів, НЛО рухався зі швидкістю 200 км/год у напрямку до Москви. Об'єкт зафіксували на радарах, після чого оголосили сигнал "Режим". Росіяни сповістили сили протиповітряної оборони та навіть підняли в повітря винищувач.

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Однак через 20 хвилин невідомий об'єкт зник з радарів, а сигнал "Режим" зняли. Зважаючи на все, росіяни так і не зрозуміли, що за об'єкт рухався у бік столиці РФ.

Нагадаємо, 2 травня росЗМІ повідомили, що у Білгородській області РФ БПЛА атакував місце будівництва захисних споруд. Крім того, в Росії заявили про те, що приблизно в цей же час ударний дрон атакував Брянську область. Місцева влада у всьому звинуватила ЗСУ.

Раніше, 28 квітня, ЗМІ писали, що виявлений 24 квітня повітряний об'єкт, який впав у польському лісі неподалік міста Бидгощ, був дроном із російським написом. Примітно, що таємничий апарат викликав багато чуток, припущень та конспірологічних теорій у соцмережах.