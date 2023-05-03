Стрілянина у школі в Белграді: учень 7 класу поранив вчительку, вбив охоронця та 8 дітей (відео)

Поліція затримала учня-стрільця, який не чинив опору, бо перебував під впливом наркотиків. У школяра вилучили вкрадений у батька пістолет, патрони та коктейлі Молотова.

У сербському Белграді 14-річний підліток влаштував стрілянину у початковій школі "Владислав Рибнікар". Підтверджена кількість жертв збільшилася до десяти. Про це у середу, 3 травня, повідомляє видання Informer.

За даними журналістів, учень сьомого класу перебував під дією наркотиків. Інцидент зі стріляниною стався після уроку історії, на якому вчителька поставила йому погану відмітку. Підліток вистрілив спочатку у вчительку, після чого вийшов у коридор і розстріляв шкільного охоронця та ще 8 дітей у коридорі школи.

Журналісти повідомляють, що вчительку історії госпіталізовано до місцевої лікарні з вогнепальним пораненням у шию.

вчителька отримала поранення у шию Фото: DRUSTVENE MREZE

Поліція затримала підлітка і виявила при ньому п'ять обойм з патронами та рюкзак, повний коктейлів Молотова. Відомо, що учень вкрав з дому пістолет, який належав його батькові.

Відео затримання семикласника також з'явилося у відкритому доступі. Як видно на відео, розміщеному на сторінці "Мій Белград" в Instagram, кілька співробітників поліції оточили підлітка, коли його виводили з будівлі початкової школи.

Офіцери наказали йому скласти зброю, покласти руки на голову і лягти на підлогу. Він беззаперечно виконував їхні накази.

Юнак був спокійний, не виявляв жодних емоцій і не чинив опір затриманню.

Єдині слова, які школяр сказав під час затримання: "Я стріляв, бо я психопат".

Учні розповіли, що під час стрілянини його погляд був застиглим, і він поводився як у грі: холодно і без жодних емоцій стріляв у своїх однокласників.

На місці інциденту працює служба швидкої допомоги та поліція.

За словами батьків, постраждали 16 дітей, повідомляє Blic. Декілька школярів перебувають у реанімації в критичному стані.

Нагадаємо, у червні минулого року колишній начальник ГУБОЗ Білорусі Андрій Паршин вчинив бійку зі стріляниною біля під'їзду житлового будинку з метою прогнати компанію підлітків. Після якої 16-річний підліток отримав поранення.

У листопаді 2019 року, в одній зі шкіл Лос-Анджелеса 16-річний підліток Натаніель Берхоу застрелив двох учнів, після чого намагався покінчити життя самогубством.

У вересні того ж року 14-річний підліток з американського штату Алабама розстріляв п'ятьох членів своєї родини, серед яких було троє дітей. Троє людей загинули на місці, двоє померли у реанімації.