Могила на дні океану: у США морські археологи виявили підводну лікарню (фото)

Поки що вдалося ідентифікувати лише одну могилу, але історичні записи показують, що десятки американських солдатів могли бути поховані в цьому місці. Дослідження продовжуються, щоб дізнатися більше про інші поховання на затопленому острові.

У Мексиканській затоці археологи виявили руїни карантинної лікарні та цвинтарі ХІХ століття на затопленому острові в національному парку Драй Тортугас у штаті Флорида, США. Про це пише CBS News.

Поки ідентифіковано лише одну могилу, але історичні записи показують, що десятки людей, в основному американські солдати, що розміщувалися у Форті Джефферсон, могли бути поховані в цьому місці у водах на захід від Кі-Уеста, штат Флорида, повідомили представники парку.

Група, до якої увійшли співробітники відділу культурних ресурсів парку, Центру підводних ресурсів Служби національних парків, Південно-Східного археологічного центру та аспірант Університету Майамі, зробила відкриття під час обстеження території цвинтаря поряд із фортецею. Дослідження розпочалося у серпні минулого року.

Роботи продовжуються, щоб дізнатися більше про інші поховання на затопленому острові Фото: Yahoo.News

Фахівці виявили могилу Джона Гріра, робітника, який помер 5 листопада 1861 року. За словами офіційних осіб, вони мало що знають про чоловіка, але його могила була позначена великою плитою із сірого каменю, того ж матеріалу, що використовувався для будівництва першого поверху форту.

"Ця знахідка, що інтригує, підкреслює потенціал нерозказаних історій у Національному парку Драй Тортугас, як над водою, так і під нею", — сказав Джош Марано, морський археолог з національних парків Південної Флориди та керівник проєкту дослідження.

Він сказав, що роботи продовжуються, щоб дізнатися більше про інші поховання на затопленому острові.

Фахівці виявили могилу Джона Гріра, робітника, який помер 5 листопада 1861 року Фото: Yahoo.News

Форт Джефферсон був військовою в'язницею під час Громадянської війни в США, а острови, що його оточували, стали військово-морським форпостом, маячною станцією, військово-морським госпіталем, карантинним пунктом і місцем для військової підготовки.

Ризик інфекційних захворювань, включаючи спалахи, що переноситься комарами жовтої лихоманки, зростав у міру того, як населення фортеці поповнювалося військовослужбовцями, ув'язненими, поневоленими, допоміжним персоналом та їхніми сім'ями. Форт був покинутий у 1873 році, але Морська госпітальна служба США знову зайняла його між 1890 та 1900 роками, а на сусідньому острові було створено ізоляційний госпіталь.

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