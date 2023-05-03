Крокодил з'їв людину: в Австралії останки зниклого рибалки знайшли в череві рептилії (фото)

Поліцейські припускають, що крокодил затягнув людину у воду, коли та вирішила поправити рибальські снасті. 65-річний загиблий був досвідченим рибалкою і знав про небезпеки риболовлі в водах, що охороняються. Це далеко не перший випадок нападу крокодилів на людей в Австралії.

В Австралії крокодил з'їв людину, яка вирішила порибалити в заповідній зоні. Частини тіла зниклого у минулі вихідні чоловіка виявили усередині великого хижака. Про це повідомляє ABC, посилаючись на офіційні повідомлення поліції штату Квінсленд.

Австралійські поліцейські

Про затятого рибалку Кевіна Дармоді не було звісток після того, як він вирушив до річки Кеннеді в Національному парку Ріньірру у віддаленому регіоні Північного Квінсленду.

Напад крокодила на людину, ймовірно, стався в районі Кеннеді бенд, відомого серед туристів

Всерйоз турбуватися за долю 65-річного чоловіка стали після того, як місцеві туристи розповіли, що, можливо, крокодил убив людину, оскільки вони чули крики та сплески біля води.

Загиблий рибалка з уловом

Надалі неподалік знайшли шльопанці зниклого рибалки.

Рибалка, на якого напав і з'їв крокодил

На пошуки були відправлені водолази та рятувальні бригади, але операцію вирішили скасувати після затримання двох крокодилів завдовжки 4,1 та 2,8 метра. Виникли здогади, що зниклий рибалка став саме їхньою жертвою. Потім у розпоротому череві однієї з рептилій виявили людські останки. Наразі проводиться впізнання.

Жертва крокодила

Другий випадок нападу крокодилів на людей

Майкл Джойс із Департаменту дикої природи штату Квінсленд розповів, що обох крокодилів застрелили протягом десяти секунд, як їх помітили.

Поліцейські припускають, що крокодил затяг рибалки у воду, коли той поправляв снасті.

Архівні фото Кевіна Дармоді Архівні фото Кевіна Дармоді Архівні фото Кевіна Дармоді

"Це вже другий випадок [напад крокодилів на людей], минулого разу таке було в Хінчінбруку. Очевидно, що серед популяції крокодилів подібне трапляється", — пояснив представник департаменту.

Загиблого Майкла Дармоді, менеджера готелю з міста Лаура, описують як досвідченого рибалку, який знав ризики, пов'язані з крокодилами.

За іронією долі в одному з постів у його Facebook опубліковані кадри, на яких крокодил, що вистрибнув з води, нападає на великого сома.

Крокодил вистачає сома

"Він не був туристом, він — місцевий, точніше був ним, і знав про небезпеки. Чортовий нещасний випадок, за лічені секунди на вас може напасти крокодил", — написав один із користувачів у соцмережах.

Свідок, що знаходився біля річки під час нападу крокодила на людину, розповів, що чув крик, а коли підійшов до берега, вода була каламутна, йшли брижі. Після цього він зрозумів, що сталося щось недобре. До цього він бачив рибалку біля берега, а за кілька хвилин його вже не було, тільки шорти залишилися на березі.

"Він жив тут відколи я був дитиною. Бував у пабі часто, ходив рибалити. Він добре знав річку, дуже сумно", — розповів свідок.

Про небезпеку попереджали

Після цього трагічного випадку поліція закликала рибалок бути обережними біля вод, які вважаються заповідною зоною проживання великих крокодилів.

"Там є один, ми добре це знаємо. Багато років я говорив: "Цей крокодил одного разу з'їсть когось, він стежитиме за вами і сховається прямо біля берега. Я не раз бачив, як він ласує качками біля берега", — пояснив місцевий рибалка Стівен МакДугалл.

Місцеві рибалки Коннор Мелдрам та Кемерон Макдюгал сказали, що регіон Лейкфілд відомий небезпечними крокодилами, які водяться у солоній воді

Нагадаємо, що в Африці під час сафарі крокодил вкрав холодильник у туристів, які стежили за ним із безпечного місця біля машини. Хижак схопив синій контейнер і заповз у воду.

Також повідомлялося, що дослідники виявили ще одну талаттозухію — давню "сестру" предків сучасних крокодилів.