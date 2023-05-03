Не впорається сама: у США жінку не пускали до туалету в супермаркеті через вік

Жінка була обурена тим, що її попросили пред'явити посвідчення особи, щоб скористатися туалетом у супермаркеті.

22-річній дівчині з Сіетла, що в штаті Вашингтон (США), не дозволяли скористатися туалетом усередині продуктового магазину, поки вона не показала документ, що підтверджує її вік. Співробітники супермаркету сказали, що вона мала "надто молодий" вигляд, щоб самостійно сходити в туалет. Про це пише The Mirror.

Американка на популярному форумі Reddit розповіла про досить дивний випадок у магазині.

Дівчина їхала додому зі своїм хлопцем, але їй потрібно було зупинитися поблизу супермаркету, щоб скористатися послугами їхньої вбиральні.

Жінка ввічливо запитала в працівника магазину код туалету, але її попросили показати посвідчення особи, щоб переконатися, що вона "досить доросла" для користування туалетом.

"Я запитала менеджерку, який код для входу в туалет. Це звичайна справа для продуктових магазинів у Сіетлі — мати коди для входу через велику кількість безпритульних. Потім вона попросила в мене посвідчення особи", — написала американка.

Попри всі запевнення 22-річної дівчини, що вона доросла, працівники супермаркету не дозволяли їй відвідати туалет, поки вона не продемонструвала своє посвідчення особи. Після того, як жінка дістала документ із гаманця та показала його менеджерці, вона повідомила код і дозволила скористатися туалетом.

"Так, ця частина її роботи дурна. Але це не означає, що вона повинна так ставитися до випадкової людини тільки тому, що така політика закладу", — заявила дівчина.

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