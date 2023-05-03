Випала із салону: у США жінка, яку переїхав власний автомобіль, отримала штраф

Жінку збив її власний автомобіль, але це не завадило поліцейським, які прибули на місце події, виписати їй штраф, оскільки її машина продовжила рух і врізалася в Форд, що стояв навпроти.

У Хакетстауні, штат Нью-Джерсі (США) жінка виходила з автомобіля під час паркування, коли той покотився вперед. Вона спробувала зупинити машину, але потрапила під колеса. Авто врізалося в Форд 2016 року, що стояв навпроти, а поліція попри отримані травми виписала штраф жінці. Про це пише The Metro.

У ході розслідування було встановлено, що 61-річна жінка з Хакетстауна, штат Нью-Джерсі, виходила зі свого автомобіля Lincoln 2014 випуску, коли помітила, що її машина почала котитися вперед. Намагаючись зупинити рух автомобіля, вона випала із салону авто, та потрапила під колеса власної машини.

Автомобіль продовжував котитися доки не врізався у Ford 2016, який був припаркований навпроти.

Жінка отримала травми, що не загрожують життю, і була доставлена до Медичного центру Моррістауна. На місце події прибули парамедики із Сент-Клера.

За словами поліції, пізніше жінці було виписано виклик до суду "за незареєстрований автомобіль". Її особистість не розголошується.

Раніше Фокус писав, що у США мотоцикліст без номерного знака врізався у поліцейського. Метью Прайс намагався об'їхати патрульну машину, але врізався у помічника шерифа, який швидко зреагував та зсадив його з мотоцикла. Чоловік намагався втекти від поліції, щоб не платити за проїзд.

Також повідомлялося, що в США зникла жінка знайдена живою всередині затонулого джипа. Помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері і як довго він там знаходився.