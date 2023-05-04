Пенсії для українців у Польщі: за яких умов можна отримати виплати

Щоб розраховувати на пенсію у Польщі, українцям, як і іншим іноземцям, знадобиться сплачувати внески та відрахування до відповідних держфондів, а також мати легальне працевлаштування.

Управління соціального страхування Польщі ZUS виступило з офіційним роз'ясненням після того, як у соцмережах поширилася інформація, що громадянам України нескладно оформити польську пенсію. Про це повідомляє yavp.pl.

Чи мають українці право на польську пенсію?

Правила оформлення пенсій іноземцями в Польщі в останні роки не зазнали змін. Щоб розраховувати на пенсію, українцям, як і іншим іноземцям у Польщі, знадобиться сплачувати внески та відрахування до відповідних держфондів.

У відомстві назвали хибною думку про те, що для українських громадян існує якась спрощена процедура отримання польських пільг. В Управлінні соцстрахування також нагадали про чинну між країнами з 2012 року двосторонню угоду про соціальне забезпечення, яка захищає людей з досвідом працевлаштування в обох країнах.

"Під час визначення права на пенсію у зв'язку з віком також враховується робота в іншій державі. Однак це не означає, що Фонд соціального страхування фінансує пенсії громадян України за період роботи на батьківщині", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожна країна здійснює виплати з урахуванням тривалості страхових періодів у кожній із країн. Це стандартна практика для країн ЄС, яку застосовують і при оформленні пенсії для поляків, які проживають чи працюють за кордоном.

Скільки років потрібно відпрацювати у Польщі, щоб отримувати пенсію?

Умови отримання польської пенсії:

вік: жінки – 60 років, чоловіки – 65;

сплата відрахувань та внесків у Польщі;

легальне працевлаштування.

Для осіб старше 75 років, тобто народжених до 1 січня 1949 року, знадобиться стаж – не менше 20 років для жінок та 25 років – для чоловіків. Без документів, що підтверджують цю обставину, при оформленні пенсії за віком буде вказано стаж: від 15 років — для жінок і 20 років — чоловіків.

Але за кілька місяців роботи передбачено нарахування лише символічної пенсії.

Як отримати мінімальну пенсію у Польщі та доплату?

Якщо загальна сума пенсії, що виплачується українською та польською сторонами нижче мінімально встановленої, можна отримати доплату.

Так, якщо той, хто вийшов на пенсію, отримує 2700 грн (300 злотих) в Україні та 100 злотих (890 грн) у Польщі, у такому разі польська служба соцзахисту ZUS доплатить суму, що бракує.

Пенсіонер все одно може розраховувати на мінімальні 1588,44 злотих (або 14 133 грн.). Тобто доплата у перерахунку на гривні становитиме 10 574.

Але є певні критерії та умови, щоб отримати доплату до пенсії у Польщі:

право на отримання польської пенсії для іноземців;

постійне проживання у країні;

законне перебування у країні на підставі документа, виданого службою у справах іноземців, або ж на підставі запису у реєстрі Прикордонної служби Польщі.

Станом на 2023 рік доплати до мінімальної пенсії в Польщі отримують 1170 українських громадян, торік таких було 1205. При офіційному працевлаштуванні доплата для пенсіонерів втрачається, а якщо пенсіонер переїжджає в іншу країну, тоді на доплату до польської пенсії розраховувати не доводиться.

Нагадаємо, що у ПФУ розповіли, чи стягуватимуть податок з благодійних пожертв юридичних та фізичних осіб в Україні. Як з'ясувалося, ні пенсіонери, ні меценати не повинні сплачувати жодних податків.

Також повідомлялося про індексацію пенсій 2023 року: деяким громадянам України платитимуть більше 13 тисяч грн.