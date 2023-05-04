Іноді до 2 ночі: дві 10-річні дитини працювали в McDonald's без зарплати

За даними Міністерства праці США, двоє дітей готували та роздавали замовлення, прибирали ресторан, працювали біля вікна "drive-thru" та обслуговували касу.

У Луїсвіллі, штат Кентуккі (США), дві 10-річні дитини іноді працювали до другої години ночі та майже ніколи не отримували зарплату в ресторані швидкого харчування McDonald's. Про це пише The Insider.

За даними Міністерства праці США, двоє дітей готували та роздавали замовлення на їжу, прибирали ресторан, працювали біля вікна "drive-thru" та обслуговували касу.

Слідчі також з'ясували, що одному з 10-річних дітей було дозволено працювати із фритюрницею, що є "забороненим завданням для працівників віком до 16 років", йдеться у заяві.

Компанія Bauer Food повідомила Insider, що ці двоє дітей були в гостях у своїх батьків. Будь-яка робота, що виконувалася дітьми, проводилася в їх присутності та за їх вказівкою. Оператор заявив, що роботу дітей ніколи не було дозволено керівництвом або керівництвом франшизи.

"Ні за яких обставин 10-річна дитина не повинна працювати на кухні фаст-фуду поруч із гарячими грилями, печами та фритюрницями", — сказала Карен Гарнетт-Сівілс, окружна директорка Відділу заробітної плати та трудових відносин.

Компанія Bauer Food була оштрафована на 39 711 доларів Фото: The Insider

Департамент праці також встановив, що компанія Bauer Food дозволила 22 іншим підліткам віком до 16 років працювати більше дозволених законом годин. Згідно із федеральним трудовим законодавством, 14 і 15-річні підлітки можуть працювати до 40 годин на не навчальному тижні та до 18 годин під час навчань.

Компанія Bauer Food була оштрафована на 39 711 доларів, повідомили в департаменті. Ще двох операторів McDonald's, Archways Richmond і Bell Restaurant Group, також було оштрафовано за дозвіл неповнолітнім працювати більше дозволених законом годин.

Тим часом за словами Гарнетт-Сівілс, Департамент праці спостерігає зростання кількості порушень федерального законодавства про дитячу працю.

Раніше Фокус писав, що 72-річний чоловік пішов працювати в McDonald's і став улюбленцем відвідувачів. Деріл Холмс провів лише один день вдома, перш ніж влаштуватися на нову роботу.

Також повідомлялося, що чоловік показав як карав людей, які псували його газон. Томас Лайонс опублікував у TikTok відео про те, як він вирішив боротися з перехожими, які псують його галявину. Перший ролик набрав майже 51 мільйон переглядів, а наступні загалом понад 5 мільйонів.