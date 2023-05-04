Залишилися без прав: у ПАР зламалася єдина машина для друку посвідчень водіїв

За останні два роки машина для друку посвідчень водія виходила з ладу щонайменше двічі. Коли стало відомо про перший збій, південноафриканці також дізналися, що в країні немає аналогів цього обладнання.

У Південній Африці зламалася єдина машина для друку карток прав водія зламалася, і її ремонт займе 2-3 тижні. Про це пише My BroadBand.

Міністерство транспорту повідомило, що поломка сталася після планового технічного обслуговування.

"Після цього технічна група зіткнулася з несправністю, яка потребує заміни важливої деталі від виробника оригінального обладнання", — йдеться у заяві.

Департамент запевнив, що планове техобслуговування не вплине на виробництво посвідчень водія.

"Тому Департамент закликає населення продовжувати подавати заяви на отримання прав водія у звичайному режимі", — йдеться в повідомленні.

У ПАР немає аналогів цьому обладнанню Фото: MyBroadband

За останні два роки машина для друку посвідчень водія в Південній Африці виходила з ладу щонайменше двічі, що призвело до значних затримок.

Коли стало відомо про перший збій, південноафриканці також дізналися, що в країні є тільки одна така друкарська машина.

Представник Автомобільної асоціації Південної Африки Лейтон Бірд пояснив, що таке рішення було ухвалено, щоб не дати корумпованим чиновникам можливості наповнити країну підробленими посвідченнями водія.

Раніше Фокус писав, що у США жінка, яку переїхав власний автомобіль, отримала штраф. Автомобіль продовжував котитися доки не врізався у Ford 2016, який був припаркований навпроти.

Також раніше повідомлялося, що в США мотоцикліст без номерного знака врізався в поліцейського. Метью Прайс намагався об'їхати патрульну машину, але врізався у помічника шерифа, який швидко зреагував та зсадив його з мотоцикла. Чоловік намагався втекти від поліції, щоб не платити за проїзд.