Мультитест 2023: США збільшили кількість міст, де учні з України можуть скласти іспит

Тепер українські діти зможуть пройти національний мультитест у Х'юстоні та Детройті. Зовнішнє незалежне оцінювання скасують через повномасштабну війну з Росією.

Питання, як складати мультитест за кордоном, актуальне для багатьох українців, яким довелося залишити рідну країну через військові дії. Абітурієнти у вищі навчальні заклади в Україні, які проживають у Штатах, зможуть пройти національний мультипредметний тест у Нью-Йорку, Сакраменто, а також у Х'юстоні та Детройті. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Партнери відгукнулися на прохання випускників та організаторів оцінки розширити перелік міст, щоб мультитест 2023 року могли проходити в США. Тести можна здавати в спеціально обладнаних комп'ютерних центрах, йдеться в повідомленні

У центрі уточнили, що мова йде про проходження мультитесту за кордоном під час додаткової сесії. Якщо абітурієнт створив персональний кабінет та вибрав із запропонованого списку менш зручний населений пункт, то після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року можна змінити реєстраційні дані.

Абітурієнт має право обрати місто під час проведення мультитесту за кордоном-2023 ближче до його місцеперебування.

Мультитест 2023 замість ЗНО: у чому його особливості?

В Україні цього року не проводитимуть зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) через повномасштабні воєнні дії. Випускники шкіл поступатимуть у вищі навчальні заклади за результатами Національного мультипредметного тесту.

У мультитесті 2023 будуть завдання з трьох предметів — двох обов'язкових — української мови та математики, а третій — на вибір (історія України, іноземна мова, біологія, фізика чи хімія).

Скласти тест із трьома блоками потрібно за 180 хвилин. Абітурієнти самі розподіляють час між предметами.

Нагадаємо, що навчання у закладах середньої освіти в Україні у 2023 році триватиме до 30 червня. Графіки мультипредметного тесту вже узгодили між відомствами та адміністраціями.

Президент України Володимир Зеленський 24 квітня говорив, що є прихильником навчання дітей не вдома, а у школах. Через велику війну з Росією українські діти змушені вчитися онлайн.