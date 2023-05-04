Намагалися зірвати прапор: у Туреччині депутати України побилися з делегацією з РФ (відео)

На Парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі між представниками двох країн виникла сутичка через провокацію депутатки Держдуми Ольги Тимофеєвої, яка приколола до піджака "георгіївську стрічку".

У столиці Туреччини Анкарі виникла сутичка між представниками України та Росії під час засідання Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС). Про це у четвер, 4 травня, повідомляє турецька інформаційна агенція Anadolu.

Депутати Верховної Ради України спробували зірвати виступ депутатки Держдуми Росії Ольги Тимофеєвої, яка приколола до піджака "георгіївську стрічку" — один із символів російської агресії проти України.

Пізніше у кулуарах нардеп Олександр Маріковський вдарив представника російської делегації за те, що той зірвав прапор України. Охорона заходу швидко втрутилася у бійку та розвела учасників у різні боки.

Реакція української сторони

Після сутички нардеп Олександр Маріковський опублікував на своїй Facebook-сторінці відео бійки й закликав російську сторону не чіпати український прапор.

"Лапи геть від нашого прапора, лапи геть від України, російська пас***а!", — написав нардеп.

Нагадаємо, 3 травня міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що переговори щодо відновлення зернової угоди відбудуться 5 травня. За інформацією голови оборонного відомства, заступники міністрів оборони України, Росії та Туреччини будуть проводити переговори щодо поновлення угоди у Стамбулі.

Раніше, 26 квітня, Туреччина закликала Україну і РФ якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб уникнути ще тисячі жертв серед мирного населення під час бойових дій.