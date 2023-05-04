Як судна, так і літаки: Польща отримала право захищатися від РФ зброєю

Затоплювати кораблі та збивати повітряні судна, що належать РФ, Польща має право лише в тому випадку, якщо вони загрожують газопроводу Baltic Pipe.

У Польщі ухвалили рішення атакувати та топити іноземні судна, якщо вони загрожуватимуть газопроводу Baltic Pipe, прокладеному на дні моря. Відповідне рішення ухвалив парламент Польщі у четвер, 4 травня.

В ухваленому документі йдеться про надання можливості польським військовим реагувати на погрози, пов'язані з атаками на енергетичну інфраструктуру на морі.

Однак перед тим, як вдатися до таких жорстких заходів щодо іноземних судів, країна повинна отримати від НАТО точну інформацію про те, що кораблі, які знаходяться в акваторії моря, дійсно хочуть і можуть пошкодити підводну ділянку газопроводу.

Також у прийнятому польським парламентом документі йдеться про те, що у виняткових ситуаціях і коли інші варіанти було вичерпано, військовим буде дозволено запобігти терористичній атаці, потопивши ворожий корабель чи дирижабль.

Закон також дозволяє збивати іноземні цивільні літаки, якщо відбуваються теракти з їх використанням. Однак це дозволено лише в крайньому разі, коли вичерпано інші можливості нейтралізації загрози й на борту знаходяться лише терористи.

Зона антитерористичних операцій, в якій діятимуть нові правила, буде поширена на всю морську акваторію Польщі.

Зауважимо, що жодні офіційні особи в РФ поки що не прокоментували цей законопроєкт.

Газопровід Baltic Pipe: що про нього відомо

Baltic Pipe це газопровід, який пов'язує Норвегію через Балтійське море з рештою Європи. Його відкрили у вересні 2022 року.

Baltic Pipe транспортує природний газ із Північного моря до Польщі через Данію обсягом до 10 млрд м3 на рік.

Проєкт Baltic Pipe Project складається з п'яти основних компонентів: морського газопроводу Північного моря, берегової лінії та компресорної станції у Данії, морського трубопроводу на дні Балтійського моря та берегової лінії у Польщі.

Нагадаємо, 3 травня ЗМІ писали про те, що кораблі РФ були в районі "Північного потоку" перед серією вибухів. Журналісти змогли зібрати та встановити дуже докладні дані про рух російських судів у цьому районі незадовго до диверсій. Кораблі РФ рухалися з вимкненими пристроями ідентифікації.

А 27 березня стало відомо про те, що в ООН відхилили резолюцію РФ про підрив "Північного потоку". Постійний представник США в ООН Роберт Вуд звинуватив Кремль у спробі перешкодити поточним національним розслідуванням вибухів на Північних потоках.