Все у вогні і чутно вибухи: у Москві розгорілася нова велика пожежа (фото, відео)

За словами очевидців, вогонь вже знищив шиномонтаж та маленькі магазини біля нього. Також від вогню постраждав адміністративний будинок, в якому був розташований хостел.

Увечері 4 травня на вулиці Єреванській в районі Царицино (Москва) спалахнула пожежа. Інформація про це з'явилась у місцевих телеграм-каналах.

Подолати вогонь пожежники намагаються вже кілька годин.

Чутно вибухи й вогонь стає все більше: що говорять про пожежу в Царициному люди

Спочатку москвичі в місцевих телеграм-чатах припустили, що горять адміністративний будинок і розташований у ньому хостел.

Однак пізніше очевидці повідомили, що епіцентром пожежі став шиномонтаж, який також розташований на вулиці Єреванській.

"Чуємо вибухи та вогонь з кожною хвилиною спалахує все більше", — скаржилися москвичі.

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Люди обурювалися також через те, що пожежники на їхню думку не хотіли гасити пожежу. Дещо пізніше з'ясувалося, що пожежники довго не могли знайти безперебійне джерело води, щоб почало ліквідувати вогнище загоряння.

Коли ж воду було знайдено, вогонь вже перекинувся на маленькі магазинчики, розташовані поряд із шиномонтажем.

За словами очевидців, пожежники довго не починали гасити вогонь, через що він здіймався ще вище

На місце інциденту також прибули 4 бригади газовиків. Люди висловили думку, що в охопленій вогнем будівлі шиномонтажу почали вибухати газові балони.

Крім того, стало відомо, що через велику пожежу на Єреванській тимчасово змінили свої маршрути кілька автобусів і тролейбусів.

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Люди також почали фотографувати вогонь та заграву пожежі на свої смартфони.

Люди фотографують із вікон квартир пожежу у Царициному

Як представники влади коментують пожежу у Царициному

У прес-службі ГУ МНС у Москві журналістам повідомили, що пожежа спалахнула в адміністративній будівлі, в якій розміщено і хостел.

"Пожежники виїхали на вул. Єреванську, будинок 17, будівля 1. Команда передала, що у двоповерховій адміністративній будівлі відбувається загоряння. Що горить і площа пожежі уточнюється. За словами адміністрації об'єкта, всі люди вийшли до нашого прибуття", — сказав речник відомства.

Станом на сьогодні росЗМІ не публікували інформацію про жертв чи постраждалих від пожежі.

Нагадаємо, 17 квітня ЗМІ повідомили про те, що в центрі Москви спалахнула пожежа. Горіло кафе. Пожежники не могли загасити осередок займання кілька годин.

А 18 березня у центрі Москви загорівся трьохсотлітній православний храм. За даними МНС Росії, займання відбулося всередині храму апостолів Петра та Павла, який зараз перебуває на реконструкції. Площа пожежі становила 10 квадратних метрів.