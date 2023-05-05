Без документів і з патронами: у Польщі затримали француза, який намагався виїхати до РФ (відео)

Під час огляду автомобіля прикордонники знайшли у правопорушника мисливські патрони. Сам чоловік пояснив свою поведінку тим, що йому було вкрай необхідно потрапити до Росії, де він хоче почати нове життя.

Громадянин Франції, бажаючи потрапити до Росії, протаранив шлагбаум на переїзді до Гжехотки (контрольно-пропускний пункт на кордоні Польщі та РФ). Інформація про це з'явилася на сайті Прикордонної служби Польщі.

Прес-служба відомства повідомила про те, що інцидент із громадянином Франції стався у вівторок, 2 травня.

Близько 8:00 француз приїхав на контрольно-пропускний пункт до Гжехотки для оформлення всіх необхідних документів.

Однак паперів, що дають право на перетин кордону, він не мав. Співробітники прикордонної служби не дозволили чоловікові залишити Польщу.

Француз повернувся на територію Польщі. Але вже о 15.00 чоловік знову з'явився на контрольно-пропускному пункті. Але цього разу він вирішив не зупинятись для проходження кордону. 36-річний чоловік різко розігнався та протаранив шлагбаум. Але, побачивши, що прикордонник розстеляє шипову смугу, зупинився перед нею.

Співробітники прикордонної служби оглянули "Сітроен" порушника та знайшли 11 одиниць мисливських патронів, на ввезення яких у Польщу у порушника не було необхідного дозволу.

Чоловік сказав прикордонникам, що йому потрібно потрапити до Росії, бо саме там він планував своє нове життя. Його оштрафували за спробу перетину державного кордону без необхідних документів.

З'ясувалося, що винуватець інциденту мав дозвіл на мисливську зброю у своїй країні, але він також був зобов'язаний отримати відповідний дозвіл на ввезення патронів до Польщі. За відсутність такого документа він отримав штраф у розмірі 500 злотих.

Нагадаємо, 26 квітня на кордоні з РФ та Білоруссю евакуювали майже всіх цивільних громадян. В Об'єднаних силах зазначають, що росіяни використовують прикордонну територію як полігон. При цьому не всі мешканці населених пунктів поряд із кордоном хочуть залишати свої будинки.

Також ЗМІ 18 квітня писали про те, що провідник "Укрзалізниці" незаконно вивозив чоловіків до Польщі. Співробітник компанії обладнав у своєму купе спеціальну схованку для ухилістів, як зазначили у спецслужбі. У ньому українець мав переховуватись під час проходження прикордонного контролю.