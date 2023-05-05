Росіяни у військовій формі влаштували п'яний бешкет на борту літака (відео)

Солдати РФ поверталися з фронту і внаслідок конфлікту вчинили бійку під час польоту. Пасажири літака кинулися рознімати тих, хто б'ється.

Російські військові, перебуваючи у нетверезому стані, влаштували бійку в літаку під час рейсу U6-623 "Уральських авіаліній" Чита-Єкатеринбург. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "СВІТЛО Єкатеринбург".

Під час польоту росіяни раптом почали сваритися та битися один з одним, вигукуючи лайки та мати. За даними росЗМІ, серед учасників бійки були військові, які повернулися з бойових дій в Україні.

"Заспокоїти бешкетників вдалося лише за годину. Підполковник тримав головного бешкетника останні півтори години польоту", — передає джерело слова пасажира літака.

На кадрах видно, як кілька чоловіків у військовій формі лаються та б'ються. Рознімати пасажирів довелося стюардесам, на допомогу прийшли інші пасажири.

Один з учасників був у формі з нашивкою неофіційного російського "символу війни" — літерою V. Він підтвердив, що вони вже були в зоні бойових дій.

За даними росЗМІ, представники "Уральських авіаліній" відмовилися давати коментарі та пояснення щодо інциденту на борту їхнього літака, вказавши на необхідність проведення внутрішнього розслідування, результат якого поки що невідомий.

Нагадаємо, що в одній зі шкіл російського Челябінська на трьох людей напали невідомі з молотками в руках. Пізніше виявилося, що це є міжнаціональна бійка дев'ятикласників, через яку довелося зупинити процес навчання учнів молодших класів.

А в російському Іжевську міська влада вирішила провести День кавуна, свято закінчилося давкою і бійкою. Після основних розважальних заходів гостям пообіцяли безкоштовно роздати 10 тонн кавунів. Однак у результаті почалася штовханина і тиснява, росіяни почали битися за кавуни, намагаючись забрати якнайбільше плодів.