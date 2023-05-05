Лікарі давали нуль шансів: народжені на 22 тижні вагітності близнюки вижили (фото)

Після народження Харлі та Гаррі були переведені у відділення інтенсивної терапії новонароджених, де вони пробули 140 днів, перш ніж нарешті потрапити додому. Близнюкам довелося перенести безліч операцій.

У Великій Британії на 22 тижні вагітності народилися близнюки Харлі та Гаррі Крейн, їхні лікарі давали нульові шанси на виживання. Цей період на кілька днів коротше, ніж дозволений термін аборту. Про це розповідає The Mirror.

Попри всі труднощі, брат і сестра показали дивовижну життєву силу, пробувши у відділенні інтенсивної терапії новонароджених 140 днів, перш ніж нарешті потрапити додому. Сьогодні їм уже 17 місяців, і вони щасливі та здорові.

Через рік після виписки з лікарні, їхня мати Джейд Крейн (41 рік) розповіла, що більше не боїться за своїх чудо-малюків і впевнена, що вони житимуть довго та щасливо.

Харлі, яка народилася із вагою всього 500 грамів, зараз важить неймовірні 11 кілограмів і вже може стояти на своїх ніжках. Її брат Гаррі, який народився із вагою 520 грамів, нині важить уже 9 кілограмів.

"Ми такі щасливі, що у них все так добре. Минулого року нам було дуже страшно. Вони стають все сильнішими, але їх характери не змінилися від самого народження. Харлі — активна, а Гаррі — сам спокій. Вони й зараз такі", — каже мати близнюків.

Лікарі давали нуль шансів Фото: SWNS

Після того, як Джейд відчула, що відійшли води, вона одразу звернулася до лікарні. Внаслідок обстеження було виявлено, що стався передчасний розрив амніотичних оболонок на 22 тижні вагітності.

"Лікарі говорили, що шанси на виживання моїх дітей дорівнювали 0%. Вони були живі, рухалися і плакали. Їхній плач був схожий на крик маленького кошеняти", — згадує британка.

Після народження Харлі та Гаррі були переведені у відділення інтенсивної терапії новонароджених, де їм довелося пройти через безліч складних процедур. Їх довелося під'єднати до апаратів штучної вентиляції легень. Близнюкам довелося перенести безліч операцій. Харлі встановили стому, яку пізніше видалили, а Гаррі отримував ін'єкції в очі, щоб запобігти передчасній сліпоті.

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