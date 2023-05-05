У Москві рекламували гімназію з українським букварем: на школу надійшла скарга (фото)

У школі кажуть, що це дизайнер не помітив помилки у процесі вибору зображення і запустив друк. Тепер усі плакати доведеться замінити.

У Москві одна з гімназій запустила по всьому району рекламу з українським букварем. Тепер вони намагаються "замести сліди". Про це повідомляють росЗМІ у п'ятницю, 5 травня.

На опублікованому кадрі видно, що школярка тримає в руках український буквар, авторство якого належить Миколі Вашуленко та Надії Скрипченко. Виданий він був у далекому 2001 році.

"Реклама освітнього центру "Олехнiка" з дівчинкою, що тримає в руках буквар, була розклеєна на зупинках у районі Перово. На перший погляд у ній не було нічого незвичайного, але один із мешканців вчитався уважніше і помітив, що в слові буквар не вистачає м'якого знака", — йдеться у повідомленні.

В РФ рекламують школи із зображенням українського букваря Фото: Baza

Якщо придивитися, то на задній обкладинці також видно слова українською мовою.

До адміністрації школи одразу ж надійшла скарга і там пообіцяли передрукувати плакати з українським букварем. Помилка коштувала школі 10 тисяч рублів (≈4 700 гривень, — ред.).

Як передають росЗМІ пояснення дирекції, обираючи картинку зі стокових зображень, дизайнер не звернув увагу, що там є слово українською мовою, тому пустив її до друку.

Нагадаємо, 2 травня повідомлялося, що школярів у Маріуполі змушують дякувати окупантам за "СВО". Діти, які залишилися в місті, втратили під час великої війни друзів і близьких унаслідок російських обстрілів. Тепер вони змушені писати листи подяки ЗС РФ за виданим шаблоном.

2 березня повідомлялося, що Кремль створює "буквар" для дітей в окупації українською мовою. Російські "ідеологи" пояснили, що йдеться про створення спеціального підручника з навчання дітей українською мовою, який буде розрахований на учнів 5-9 класів.