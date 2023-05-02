"Неймовірний цинізм": школярів у Маріуполі змушують дякувати окупантам за "СВО"

Багато дітей, які залишилися в місті, втратили близьких і друзів внаслідок російських обстрілів. Тепер вони змушені писати листи подяки ЗС РФ за виданим шаблоном.

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У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники змушують школярів писати листи подяки російським військовим. Про це повідомили у Telegram-каналі Маріупольської міської ради 2 травня.

Для написання листів подяки використовується спеціальний шаблон. Кожен учень зобов'язаний подякувати російським військовим за "спеціальну військову операцію" (офіційна назва війни з Україною, прийнята в РФ, — ред.).

"Вчителі надали шаблон, згідно з яким кожен учень має подякувати за "спеціальну військову операцію". І це мають писати діти, багато з яких втратили близьких, рідних чи друзів саме від російських обстрілів. Неймовірний цинізм окупантів", — йдеться у повідомленні.

Окремо у Маріупольській міській раді зазначили, що російські окупанти також запровадили обов'язковий перелік книг, які мають прочитати діти на захоплених територіях.

Серед них "Молода гвардія" Олександра Фадєєва, "Брестська фортеця" Сергія Смiрнова, "Як гартувалася сталь" Миколи Островського, а також деякі інші.

Таким чином, росіяни хочуть змінити свідомість дітей, які проживають на територіях, де велися бойові дії.

Росіяни влаштували чергову провокацію у школах Маріуполя Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Нагадаємо, 20 квітня повідомлялося, що РФ на захоплених територіях вводить розділ про "СВО" для школярів. Крім того, з нового навчального року для хлопців із старших класів збираються запровадити обов'язкову військову підготовку.

20 березня у Луганській ОВА повідомляли, що ЗС РФ влаштовують провокації з українським прапором та перевіряють школярів. Зокрема, мова про тих, хто не відвідує місцеві заклади освіти.