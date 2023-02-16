"Відчули голод?": школярі в Маріуполі роблять проєкт про вплив війни на психіку

Дітям у Маріуполі належить відповісти на запитання, які нагадають їм про жахіття війни. Радник мера Андрющенко наголосив, що грати на травмах дітей не дозволяється.

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У школах Маріуполя підліткам дали завдання зробити проєкт на тему: "Вплив спецоперації на психіку дітей". Про це повідомив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни в школах змушують дітей знову переживати емоції страху, з якими вони зіткнулися минулого року через напад Росії та окупацію в результаті.

Учителі просять учнів старших класів написати доповідь про те, як війна вплинула психіку дітей. У доповіді має бути п'ять питань із однозначною відповіддю.

"Як приклад: "Чи відчули ви голод під час спецоперації?" Ну й так далі. Поки ми тут намагаємося працювати з травмою як дітей, так і дорослих, окупанти просто тицяють своїми брудними пальцями в дуже сильні травми дітей, що не гояться", — говорить Петро Андрющенко.

Радник мера зазначив, що це просто психологічне насильство над дітьми, і так більше продовжуватися не може.

До речі, раніше влада міста зазначала, що в один із навчальних закладів Маріуполя, де викладачі отримали російські паспорти, почали приходити мобілізаційні розпорядження.

"Тепер хитрим учителям пакувати речі — і в окопи. Захищати свого нового фюрера. Карма. А ми попереджали. Давно. Але ви вірили пропаганді й гауляйтерам", — написав Андрющенко.

6 лютого радник мера говорив, що росіяни перекидають у Маріуполь важку артилерію, ППО та живу силу. Розміщують вони все це в місцевому порту.

30 січня Петро Андрющенко зазначав, що Росія має намір перейменувати окупований Маріуполь на Жданів, а російська пропаганда готує до цього громадську думку.