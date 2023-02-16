"Почувствовали голод?": школьники в Мариуполе делают проект о влиянии войны на психику

Детям в Мариуполе предстоит ответить на вопросы, которые напомнят им об ужасах войны. Советник мэра Андрющенко подчеркнул, что играть на травмах детей непозволительно.

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В школах Мариуполя подросткам дали задание сделать проект на тему: "Влияние "спецоперации" на психику детей". Об этом сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, россияне в школах заставляют детей снова переживать эмоции страха, с которыми они столкнулись в прошлом году из-за нападения России и оккупации в результате.

Учителя просят учеников старших классов написать доклад о том, как война повлияла на психику детей. В докладе должно быть пять вопросов с однозначным ответом.

"Как пример "почувствовали ли вы голод во время спецоперации?" Ну и так далее. Пока мы здесь стараемся работать с травмой как детей так и взрослых, оккупанты просто тычут своими грязными пальцами в незаживающие очень сильные травмы детей", — говорит Петр Андрющенко.

Советник мэра отметил, что это попросту психологическое насилие над детьми, и так больше продолжаться не может.

К слову, ранее власти города отмечали, что в одно из учебных заведений Мариуполя, где преподаватели получили российские паспорта, начали приходить мобилизационные распоряжения.

"Теперь хитрым учителям паковать вещи и в окопы. Защищать своего нового фюрера. Карма. А мы предупреждали. Давно. Но вы верили пропаганде и гауляйтерам", — написал Андрющенко.

6 февраля советник мэра говорил, что россияне перебрасывают в Мариуполь тяжелую артиллерию, ПВО и живую силу. Размещают они все это в местном порту.

30 января Петр Андрющенко отмечал, что Россия намерена переименовать оккупированный Мариуполь в Жданов, а российская пропаганда готовит к этому общественное мнение.