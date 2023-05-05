Від штрафу до арешту: в Естонії каратимуть охочих святкувати 9 травня

Покарання чекає не лише на людей, які 9 травня вийдуть на вулицю з радянською чи російською символікою. Штраф від держави можна отримати за розміщення російської пропаганди в інтернеті.

В Естонії вирішили штрафувати людей, які мають намір 9 травня святкувати День перемоги. Інформація про це з'явилася у медіа Postimees у п'ятницю, 5 травня.

Ситуацію зі святкуванням 9 травня в країні журналістам прокоментувала пані підполковник Департаменту поліції та прикордонної охорони Пих'яської префектури поліції Олена Мірошниченко.

"Можна прийти з квітами на цвинтар, вклонитися полеглим, розвернутися і піти. Наполегливе прохання поліції — не мати при собі жодної символіки та не слухати за допомогою телефону агресивну музику", — каже представниця поліції.

За словами Мірошниченко, з 5 по 9 травня в Естонії заборонені всі публічні збори, які можуть бути пов'язані з підтримкою країни-агресора РФ.

"Жодної ходи з прапорами Росії та іншими забороненими символами", — підкреслила Мірошниченко.

Вона також наголосила на тому, що штраф у розмірі 1 200 євро за публічну підтримку РФ і використання її символіки виписуватиметься поліцією моментально. Також правопорушника можуть заарештувати.

"Минулого року ми намагалися з людьми домовлятися, просили прибрати заборонену символіку, і якщо людина не погоджувалась, розпочинали провадження. Цього року жодних діалогів не буде", — заявила пані підполковник Департаменту поліції та прикордонної охорони Пих'яської префектури поліції.

Стати правопорушниками та отримати штраф в Естонії можуть навіть ті люди, які 9 травня публікуватимуть у своїх соцмережах заборонену символіку.

Нагадаємо, що 1 травня у Латвії пройшов мітинг проросійських сил. Представники політичної партії "Російський союз Латвії" побачили русофобію в тому, що в театрах скасували вистави для дітей російською мовою. Також прихильникам Росії не сподобалася заборона святкувати "день перемоги" 9 травня.

Також зазначимо, що 26 квітня в ГУР Міноборони розповіли, чи є загроза ракетних ударів по Україні 9 травня. За ситуацією спостерігають ГУР та наші союзники. А росіян попереджають — краще триматися якнайдалі від місць скупчення воєнних злочинців та військової техніки.