У Нижньому Новгороді підірвали автомобіль Захара Прилєпіна: всі подробиці (фото, відео)

За даними росЗМІ, у потерпілого поранення ніг, але він свідомий. Прилєпін повертався з території ОРДЛО в Нижегородську область, але зупинявся в придорожньому кафе, де під дно машини могли закласти вибухівку.

У суботу, 6 травня, в районі Нижнього Новгорода було підірвано автомобіль, у якому перебував російський пропагандист і письменник Захар Прилєпін. Про це повідомляє Baza.

У потерпілого поранення ніг, але він свідомий. У Нижегородську область Прилєпін повертався з території ОРДЛО.

Що сталося з Прилєпіним під Нижнім Новгородом?

Автомобіль пропагандиста Audi Q7 вибухнув у селі Піонерське, чоловік залишився живим, але поранений. Повідомляється, що під час вибуху машина перекинулася, і на місці утворилася вирва.

За повідомленнями росЗМІ, було направлено гелікоптер для його транспортування в Нижній Новгород.

Місцевий губернатор Гліб Нікін повідомив, що з політиком усе гаразд.

Поліція зупиняє та перевіряє автомобілі в районі міста Бор, оглядають і автобуси.

У Нижегородській області оголошено план "Перехоплення", поліція веде пошуки двох підозрюваних.

Після підриву машини з Прилепіним у РФ порушили кримінальну справу. У постраждалого переломи та струс мозку, зазначають російські ЗМІ з посиланням на джерела в поліції.

Вивчається версія про те, що вибуховий пристрій заклали під днище автомобіля під час зупинки біля придорожнього кафе.

У машині з пропагандистом перебувала і його дочка. Але він її висадив, проте після того, як машина від'їхала на 200 метрів, пролунав вибух.

Вибух автомобіля Захара Прилєпіна: версії про замах

Відповідальність за вибух автомобіля Прилепіна взяв на себе рух "Атеш". Про "полювання на Прилєпіна" в "Атеш" попереджали з початку року.

Фото в Telegram-каналі

У публікації в Telegram-каналі повідомляється, що Прилєпін прямував до родичів у Нижній Новгород, але на дні автомобіля був "сюрприз", що спрацював.

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов заявив, що, на його думку, до вибуху автомобіля Захара Прилепіна не причетний "Російський добровольчий корпус" і що це справа рук "Національно-республіканської армії". Про існування такої структури заявляє лише він сам.

Чим відомий Захар Прлєпін?

Російський політик і письменник Захар (Євген) Прилєпін кілька років провів у лавах донбаських бойовиків, яких підтримує Росія. Неодноразово закликав до силових дій щодо Києва. За час повномасштабного вторгнення в Україну він їздив на окуповані ЗС РФ території, називаючи це "гуманітарними місіями". Щодо Прилєпіна введено санкції Єврсооюзу.

У 2022 році росЗМІ повідомляли, що Прилєпін хоче брати участь у виборах президента РФ і веде активну діяльність у регіонах.

Нагадаємо, що Прилєпін був серед учасників створеної влітку минулого року в РФ так званої "групи з розслідування антиросійських дій" (ГРАД). Її засновники складали списки агентів іноземного впливу в галузі культури.