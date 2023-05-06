У Нижньому Новгороді підірвали автомобіль Захара Прилепіна: всі подробиці (фото, відео)

За даними росЗМІ, у потерпілого поранення ніг, але він свідомий. Прилепін повертався з території ОРДЛО до Нижегородської області, але зупинявся у придорожньому кафе, де під дно машини могли закласти вибухівку.

У суботу, 6 травня, у районі Нижнього Новгорода було підірвано автомобіль, у якому перебував російський пропагандист та письменник Захар Прілєпін. Про це повідомляє Baza.

У потерпілого поранення ніг, але він свідомий. У Нижегородську область Прилєпін повертався з території ОРДЛО.

Що сталося з Прилепіним під Нижнім Новгородом?

Автомобіль пропагандист Audi Q7 вибухнув у селі Піонерське, він залишився живим, але поранен. Повідомляється, що під час вибуху машина перекинулася, і на місці утворилася вирва.

За повідомленнями росЗМІ, було направлено гелікоптер для його транспортування до Нижнього Новгорода.

Місцевий губернатор Гліб Нікін повідомив, що з політиком все гаразд.

Поліція зупиняє та перевіряє автомобілі в районі міста Бор, доглядають і автобуси.

У Нижегородській області оголошено план "Перехоплення", поліція веде пошуки двох підозрюваних.

Після підриву машини з Прилепіним в РФ порушили кримінальну справу. У постраждалого переломи та струс мозку, зазначають російські ЗМІ з посиланням на джерела в поліції.

Вивчається версія про те, що вибуховий пристрій заклали під днище автомобіля під час зупинки біля придорожнього кафе.

У машині із пропагандистом перебувала і його дочка. Але він її висадив, проте після того, як машина від'їхала на 200 метрів, пролунав вибух.

Вибух автомобіля Захара Прилєпін: версії про замах

Відповідальність за вибух автомобіля Прилепіна взяв на себе рух "Атеш". Про "полювання на Прилепіна" в "Атеш" попереджали з початку року.

Фото в Telegram-каналі

У публікації в Telegram-каналі повідомляється, що Прилєпін прямував до родичів до Нижнього Новгорода, але на дні автомобіля був "сюрприз", що спрацював.

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов заявив, що, на його думку, до вибуху автомобіля Захара Прилепіна не причетний "Російський добровольчий корпус", і що це справа рук "Національно-республіканської армії". Про існування такої структури заявляє лише він сам.

Чим відомий Захар Прілєпін?

Російський політик і письменник Захар (Євген) Прилєпін кілька років провів у лавах донбаських бойовиків, які підтримує Росія. Неодноразово закликав до силових дій щодо Києва. За час повномасштабного вторгнення в Україну він їздив на окуповані ЗС РФ території, називаючи це "гуманітарними місіями". Щодо Прилепіна введено санкції Єврсооюза.

У 2022 році росЗМІ повідомляли, що Прилєпін хоче брати участь у виборах президента РФ і веде активну діяльність у регіонах.

Нагадаємо, що Прілєпін був серед учасників створеної влітку минулого року в РФ так званої "групи з розслідування антиросійських дій" (ГРАД). Її засновники складали списки агентів іноземного впливу в галузі культури.