У Росії розбився на смерть герой мему "ламай мене повністю" (відео)

Шайдабек Еседулаєв загинув, бо не впорався з керуванням автівки. Він став відомим понад 10 років тому через відео з поліцейськими, які затримали його в нетверезому стані.

У Володимирській області РФ у смертельному ДТП загинув Шайдабек Еседулаєв, який є героєм мему 2010-х років. Про це повідомляє "Зебра-ТВ".

Вранці, 6 травня, під час керування Wolksvagen Polo росіянин Еседулаєв загинув у ДТП. Він виїхав на автівці на зустрічну смугу, після чого не впорався з керуванням та виїхав на обочину. Автомобіль влетів у бетонний блок, стовп та дерева, а також пошкодив газову трубу. Через це без газопостачання залишилось 13 будинків. Повідомляється, що водій загинув на місці. Відомо, що на момент загибелі Еседулаєву було 56 років, а подія сталася в районі міста Гусь-Хрустальний.

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Що відомо про героя мему "Ломай мене повністю"?

Шайдабек Еседулаєв родом з Дагестану. Все своє життя жив у Гусь-Хрусталевому. У 2010 році він став героєм мему після фрази "Ломай мене повністю". Він сказав її після затримання поліцейськими, бо Еседулаєв був на гучній вечірці у знайомих. Сусіди викликали правоохоронців і ті затримали дагестанця.

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