"Готується евакуація": у РФ загорілись склади з порохом через лісний пожар, – ЗМІ (відео)

Російські ЗМІ пишуть, що вибухи лунають на складах одного з виробників зброї. Поки вогонь не вдається приборкати.

У російській Свердловській області загорілись склади з порохом через лісову пожежу. Під загрозою також сусідні 18 обʼєктів з вибуховою речовиною. Про це повідомляє "РІА Новини".

Зазначається, що у Свердловській області зайнялася лісова пожежа. Вона перекинулась на склад з порохом, тому там почалися вибухи. Місці рятувальники планують провести евакуацію населеного пункту Первомайське поруч. У селі проживає близько 400 людей.

З 6 травня у Свердловській області ввели заборону на навідування декількох лісопарків та лісів, бо в регіоні високий рівень пожежонебезпеки. Також в них заборонили проводити будь-які будівельні дії, запускати феєрверк та організовувати файєр-шоу.

Світлина з місця пожежі

Як повідомляє пропагандистське видання Readovka, вибухи лунають на складах компанії "Гефест-М", яка є виробником зброї. На одному складі зберігається близько 20 тонн пороху. При цьому вони зазначають, що лісову пожежу не вдається приборкати.

Нагадаємо, 5 травня на НПЗ у Краснодарському краї знову сталася пожежа через атаку безпілотника.

4 травня ЗМІ повідомляли про масову евакуацію людей через пожежу в Тюменській області.