"Закрила очі і обрала його": бездомна американка стала мільйонеркою завдяки лотереї

За словами Лючiї Форсет, вона й подумати не могла, що життя може дати другий шанс таким людям, як вона. Завдяки цій події вона увійшла до списку найбагатших людей Каліфорнії.

Жителька Сполучених Штатів Америки Лючія Форсет ще 6 років тому була бездомною, але все змінилося раптово завдяки виграшу в лотереї. Тепер вона мільйонерка. Про це повідомляє видання NDTV.

Сталося це цілком випадково завдяки лотерейному квитку Scratchers. Сума виграшу склала 5 мільйонів доларів, що дозволить закрити всі потреби жінки, яка багато років була позбавлена дому.

Придбала свій щасливий квиток вона у супермаркеті Walmart у Піттсбурзі. Поряд із магазином вона міняла масло у своєму автомобілі і вирішила випробувати удачу.

"Я купила лише один квиток. Я заплющила очі і обрала його, і він виграв!", — каже жінка.

Вона спочатку навіть не повірила, що це справді сталося. Трохи прийшовши до тями вона усвідомила, що стала володаркою 5 мільйонів доларів.

"Шість років тому я була бездомною. Цього року я виходжу заміж, отримую диплом молодшого спеціаліста і виграю 5 мільйонів доларів. Ніколи не думаєш, що в тебе є шанс виграти його. Ніколи не думала, що це станеться з кимось на кшталт мене ", — продовжила вона.

У пресрелізі Каліфорнійської лотереї йдеться, що завдяки щасливому квитку жінка увійшла до списку найбагатших людей Каліфорнії.

"Єдина місія Каліфорнійської лотереї — залучити додаткове фінансування для державної освіти, і це можливо лише за підтримки наших гравців", — заявила представниця Каліфорнійської лотереї Керолін Беккер.

Нагадаємо, 21 квітня повідомлялося, що чоловік втретє за рік виграв у лотерею, обравши ті самі числа. 52-річний чоловік заявив, що ніколи не можна знати напевно, в який момент пощастить, але зазначив, що шанси на перемогу в лотереї дорівнюють нулю, якщо не брати участь у ній. Виграш він витратить на відпустку зі своєю дружиною.